اعزام بیش از 15 هزار مددجوی کمیته امداد به سفرهای زیارتی

به گزارش خبرگزاری مهر ،اکبرمیرشکار با اعلام این خبر افزود:‌ این برنامه در قالب طرح حج فقرا (اعزام مدد جویان به سفرهای زیارتی)، انجام شده است که در شش ماهه نخست سال گذشته 9 هزار نفر از مددجویان به سفرهای زیارتی اعزام شده‌اند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به تأثیرات این اردوها در سطح کیفی زندگی مخاطبان، اظهار کرد:‌ زیارت بقاع متبرکه باعث ایجاد آرامش بیشتر در این افراد می‌شود؛ بطوریکه خویش را برای استمرار حرکت معنوی زندگی خود مهیا

می‌کنند.



میرشکار با بیان اینکه برگزاری اردوهای زیارتی برای قشر نیازمند جامعه مصداقی از عدالت محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، یاد آور شد:‌ این در حالی است که امکان تشرف به زیارتگاه‌های نورانی را که سالها آرزوی فرد نیازمند بوده است،‌ تحقق می‌بخشد و باعث ارتقاء‌ عزت نفس در آنها می‌شود.



وی افزایش غنای فرهنگی و کیفیت پشتیبانی،‌ پذیرایی، ترابری و اسکان این افراد را از شاخص‌های مهم در برگزاری این اردوهای زیارتی دانست که در سال جاری به همت و تلاش حوزه فرهنگی در سراسر کشور صورت پذیرفته است.

