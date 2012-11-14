غربی هابه بهانه مرگ یک وبلاگ نویس گوانتانامو و ابوغریب را فراموش نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی به وضعیت رسانه‌ها درباره حملات حقوق بشری علیه قوه قضاییه اشاره کرد و با تاکید بر این‌که این حملات تازگی ندارد، افزود: متاسفانه این بار نیز به بهانه مرگ یکی از شهروندان که البته حادثه‌ای تلخ و ناگوار است، رسانه‌های خارجی و حتی متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی سوار بر موجی از اطلاع‌‌رسانی علیه قوه قضاییه شده‌اند.

به دادستان تهران دستور داده‌ام تا با دقت و سرعت پیگیری کند

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه از نخستین لحظه وقوع این حادثه پیگیری‌های خود را آغاز کرده است و به دادستان تهران دستور داده‌ام تا با دقت و سرعت و با نظارت دادستان کل کشور پیگیر این پرونده باشند و البته در این رسیدگی به جنجال‌های رسانه‌ای توجهی نکنند.

این حادثه به صورت مستقیم ربطی به قوه قضاییه یا زندان اوین ندارد

آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به پرسش برخی رسانه‌ها مبنی بر دلیل سکوت قوه قضاییه درباره این حادثه با تاکید بر این‌که وظیفه دستگاه قضایی سخن‌پراکنی درباب پرونده‌ها نیست و البته در قبال سخنانی که علیه نظام یا قوه مطرح شود، پاسخ لازم را خواهد داد، به دستور خود مبنی بر رسیدگی همه‌جانبه به این واقعه و لزوم مجازات خاطیان در صورت اثبات جرم اشاره کرد و گفت:‌ گرچه این حادثه به صورت مستقیم ربطی به قوه قضاییه یا زندان اوین ندارد و متهم در اختیار نیروی انتظامی بوده است، با این حال قوه قضاییه به وظیفه خود تا این لحظه عمل کرده و دستورهای لازم صادر شده است و قطعا اگر اثبات شود که مرگ این شهروند در اثر اهمال یا شکنجه در زمان بازداشت بوده است، ماموران و مسئولان این حادثه مجازات می شوند.

این حادثه نباید بهانه‌ای برای تضعیف نیروی انتظامی یا قوه قضاییه شود

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد:‌ اگر اثبات شود که این فرد در اثر شکنجه فوت کرده است، تخلف و جنایت چند مامور بوده است و نباید به بهانه‌ای برای تضعیف نیروی انتظامی یا قوه قضاییه تبدیل شود.

رسانه‌های غربی گوانتانامو و ابوغریب را فراموش کرده اند

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود:‌ تعجب‌آور است که رسانه‌های غربی که انگار بهانه‌ای برای حمله علیه ایران یافته‌اند، فراموش کرده‌اند که در زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب چنان جنایت‌هایی علیه زندانیان مرتکب شدند که روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه از باب وظیفه انسانی،‌ شرعی و قانونی خود به تمام ابعاد این حادثه رسیدگی می‌کند و البته این رسیدگی ها به شلوغ‌کاری‌های رسانه‌ای درباره حقوق بشر ربطی ندارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با تسلیت فرارسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت:‌ محرم ماه حزن شیعیان، مسلمانان و بلکه تمام انسان‌های آزاده جهان است و شیعیان مفتخرند که در طول سالیان طولانی و در هر شرایطی عظمت این مصیبت را حفظ کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که تمام ابعاد این حادثه عظیم قابل فهم و کشف برای بشر نیست، افزود: وظیفه تمام شیعیان است که در باب این حادثه بزرگ تامل بیشتری داشته باشند و ابعاد آن را کشف کنند وبه دیگران نیز انتقال دهند.

آیت‌الله آملی لاریجانی توسل به ائمه اطهار(ع) و خاندان نبوت را توفیق بزرگی برای مسلمانان و بویژه شیعیان دانست و گفت:‌ عاشورا در دو بعد فردی و اجتماعی در روح و جان انسان‌ها و جوامع تاثیرگذار است و مردم ایران در دوران انقلاب اسلامی نیز با تاسی به حادثه عاشورا به پیروزی رسیدند و در دفاع مقدس نیز حماسه‌ای بزرگ با توسل به ائمه‌اطهار(ع) خلق کردند.