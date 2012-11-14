توسعه روستاها در خراسان جنوبی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم علوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری بیان اینکه توسعه روستاهای خراسان جنوبی مغفول ماندند، اظهارداشت: هم اکنون بیشتر برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در زمینه توسعه شهری بوده و روستاها مغفول مانده اند.

وی همچنین از برگزاری گردهمایی دهیاران خراسان جنوبی با محوریت بحث و بررسی مشکلات روستائیان از جمله اشتغال و مسائل فرهنگی در ماه جاری خبر داد و گفت: این گردهمایی با حضور 712 نفر از دهیاران روستاها برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این گردهمایی 28 آبان ماه جاری به صورت ویدئو کنفرانس در هشت شهرستان به صورت همزمان در این استان برگزار می شود.

مدیرکل دفتر امور روستائی استانداری خراسان جنوبی اشتغال و مسائل فرهنگی را از مهمترین رویکردهای برگزاری این گردهمایی دانست و عنوان کرد: این گردهمایی هر دو سال یکبار در استان برگزار می شود.

وی از وجود 712 روستای بالای 20 خانوار در استان خبر داد و گفت: براثر خشکسالی ها و مشکلات درآمدی و اقتصادی خانواده های روستائی برخی روستاها جمعیت کمتری دارند.

وی سوخت، بهداشت و درمان، اشتغال، مسائل فرهنگی و اجتماعی را از جمله مشکلات روستاهای استان عنوان کرد و بیان داشت: برای رفع این مشکلات باید توسعه روستائی در دستور کار قرار گیرد.

علوی با بیان اینکه برنامه و استراتژی جامع در روستاها نداریم، تصریح کرد: توسعه روستایی تنها به شرط هماهنگی دستگاه های اجرایی استان محقق می شود.

وی با انتقاد از اینکه گردشگری روستایی تعطیل است، افزود: باید در این زمینه نقایص رفع شده و به روستاها توجهات ویژه ای شود.

علوی با تاکید بر اینکه توسعه روستاها باید جدای از توسعه شهری مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: بسیاری از پتانسیل ها و توانمندی های موجود در روستاها شناسایی نشده که نیازمند فرهنگ سازی مستمر است.

مدیرکل دفتر امور روستائی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون 48 درصد جمعیت خراسان جنوبی روستائی هستند، یادآور شد: تنها 25 تا 30 درصد برنامه ریزی های مسئولان در این زمینه است.