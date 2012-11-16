۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

همایش جهانی پیوندهای تاریخی ایران و هند برگزار می شود

پژوهشگر مهمان در مرکز تحقیقات بین المللی هند گفت: همایش جهانی پیوندهای تاریخی ایران و هند بر اساس مدارک ساسانی و نخستین سده های اسلامی در ماه مارچ سال اینده میلادی برگزار شود.

داریوش اکبرزاده با اعلام اینکه این همایش برای نخستین بار است که در کشور هند با چنین عنوانی برگزار می شود، به خبرنگار مهر گفت: از شمار شرکت کنندگان در این همایش می توان به پژوهشگرانی از کشور امریکا، کشورهای مختلف اروپایی چون لهستان و ایتالیا، چین، ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد.

وی گفت: این همایش دو روزه در یکی از سالن های برگزاری همایش مرکز پژوهش های بین المللی دهلی برگزار  می شود.

اکبرزاده در سال 2011 به عنوان تنها پژوهشگر منتخب، از سوی مرکز  تحقیقات بین المللی هند انتخاب شده و اکنون در این مرکز مشغول به پژوهش است.

