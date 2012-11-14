محدود کردن فعالیت قاچاقچیان با اقدامات اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در نشست پایانی کنفرانس منطقهای استراتژی مبارزه با مواد مخدر در اسلامآباد، با بیان اینکه مبارزه بیامان علیه مواد مخدر نیازمند عزمی راسخ است، گفت: ایران تاکنون تلاشهای موثری در تقویت و توسعه همکاری و هماهنگی کشورها برای اجرای برنامههای مورد توافق در ابعاد مختلف جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه باید به پیچیدگیهای مربوط به روند تولید و قاچاق مواد مخدر توجه ویژهای داشت، افزود: یکی از فعالیتهایی که منجر به محدود کردن فعالیت شبکههای قاچاق مواد مخدر میشود، تقویت سیستمهای تبادل اطلاعاتی در سطح کشورهای منطقه است.
دبیرکل ستاد وضعیت جاری در افغانستان را نگران کننده دانست و اظهار داشت: هر چند که ما تاکنون از انجام هرگونه اقدام در جلوگیری از کشت، برداشت و تولید مواد مخدر از طریق احیای برنامههای توسعه جایگزین دریغ نکردهایم اما با این حال مسئله مواد مخدر و مبارزه با آن باید به درستی در جوامع منطقه و بینالمللی پیگیری شود.
محمدنجار تاکید کرد: توافق بین ایران، پاکستان و افغانستان میتواند به تدوین دستورالعمل و تنظیم چارچوب برای تبادل اطلاعات و همکاری در کنترل مرزی و موثر و تحکیم بخشیدن به عملکرد کشورهای منطقه در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک شایانی کند.
وی گفت: حضور مقامات عالیرتبه از کشورهای جنوب غربی و مرکزی آسیا در این کنفرانس، فرصتی خوبی را برای تبادل نظر و تدوین مکانیسم مشترک در مبارزه با چالش مواد مخدر فراهم کرد.
دبیرکل ستاد با تاکید بر اینکه ظرفیتهای فراوانی برای ارتقای سطح همکاریهای موجود به صورت کمی و کیفی وجود دارد، افزود: سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان با طرح ابتکار سه جانبه در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاش میکنند و قرار است ششمین نشست وزرای این سه کشور در آینده در تهران برگزار شود.
وی در ادامه، همکاریهای سه جانبه تهران-اسلام آباد- کابل را الگوی مناسبی برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد در استفاده از قابلیتهای موجود در انجام تعهدات و تحقق اصل مسوولیتهای مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.
محمدنجار در پایان از تلاشهای دفتر مبارزه با جرم و جنایت و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در ایجاد مراکز منطقهای برای تبادل اطلاعات منطقه آسیای مرکزی و تاسیس مرکز هماهنگی برنامهریزیهای مشترک قدردانی کرد.
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