روی کار آمدن مخالفان سوری به مفهوم شکل گیری طالبانی جدید در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح ، "خضیرالخزاعی" گفت: همه گروههای سیاسی عراقی باید به فکر تشکیل دولت اکثریت برای مرحله بعدی باشند.

وی با اشاره به موضوع طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق بیان کرد: این موضوع پس از صدور احکام قضایی در آن پیچیده شده است و از راه سیاسی حل نمی شود.

الخزاعی با اشاره به روابط دولت مرکزی و منطقه کردستان عراق افزود: کردها همپیمانان سیاسی ما هستند و اختلافات باید از راه گفتگو حل و فصل شود.

معاون رئیس جمهوری عراق با اشاره به تفتیش هواپیماهای ایرانی که از عراق به سوریه می روند گفت: دشمنی با ایران به نفع عراق نیست. هشت سال جنگ با ایران برای ما کافیست.

وی ضمن هشدار درباره به قدرت رسیدن مخالفان سوری افزود: با توجه به اینکه مخالفان سوری را افراطی ها تشکیل می دهند به قدرت رسیدن آنها به مفهوم روی کار آمدن طالبان جدید در منطقه است.

از سوی دیگر هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق با اشاره به مخالفت کشورش با برخی مفاد بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت: برخی نباید تصور کنند که ما مخالف خواسته های ملت سوریه هستیم.

وی افزود: عراق از تغییرات مسالمت آمیز در سوریه حمایت می کند و مخالف تلاشهای اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان در امور سوریه هستیم.

وی بر مخالفت کشورش با دخالت نظامی خارجی در سوریه تاکید کرد.