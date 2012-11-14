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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

رسانه ها خبردادند:

ژاپن و کره شمالی در مغولستان مذاکره می کنند

ژاپن و کره شمالی در مغولستان مذاکره می کنند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: ژاپن این هفته درمغولستان با کره شمالی پیرامون برنامه هسته ای و موشکی این کشور مذاکره می کند .

به گزارش خبرنگزاری مهر به نقل از رسانه های ژاپن ،  توکیو امیدوار است در این مذاکرات مسئله ربوده شدن اتباع ژاپنی در کره شمالی نیز مطرح شود.

رسانه ها اعلام کردند دراین مذاکرات که قرار است پنجشنبه و جمعه برگزار شود ، ژاپن خواهان اطلاعاتی درباره ربوده شدن اتباع خود توسط عوامل کره شمالی دردهه های 1970 و 1980 میلادی است زیرا ژاپن معتقد است دست کم  یکی از اتباع  ربوده  شده این کشور هنوز زنده و درکره شمالی است گرچه  کره شمالی این مسئله را رد می کند.

گرچه نگرانی از برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی عامل تنش در روابط دو کشور بوده و کره شمالی و ژاپن با هم روابط رسمی دیپلماتیک ندارند ولی دو کشور درماه اوت  نخستین دور مذاکرات دوجانبه را در 4  سال گذشته برگزار کردند.
 

کد مطلب 1743935

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