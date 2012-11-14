ژاپن و کره شمالی در مغولستان مذاکره می کنند

به گزارش خبرنگزاری مهر به نقل از رسانه های ژاپن ، توکیو امیدوار است در این مذاکرات مسئله ربوده شدن اتباع ژاپنی در کره شمالی نیز مطرح شود.

رسانه ها اعلام کردند دراین مذاکرات که قرار است پنجشنبه و جمعه برگزار شود ، ژاپن خواهان اطلاعاتی درباره ربوده شدن اتباع خود توسط عوامل کره شمالی دردهه های 1970 و 1980 میلادی است زیرا ژاپن معتقد است دست کم یکی از اتباع ربوده شده این کشور هنوز زنده و درکره شمالی است گرچه کره شمالی این مسئله را رد می کند.

گرچه نگرانی از برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی عامل تنش در روابط دو کشور بوده و کره شمالی و ژاپن با هم روابط رسمی دیپلماتیک ندارند ولی دو کشور درماه اوت نخستین دور مذاکرات دوجانبه را در 4 سال گذشته برگزار کردند.

