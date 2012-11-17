صورت ظاهری هر شهر آینه فرهنگ جامعه است/ هویت فرهنگی در ساختها رعایت نمی شود

دکتر محمد بقایی ماکان درمورد رابطه شهرسازی اسلامی با شاخصههای فرهنگی و اجتماعی مردم آن به خبرنگارمهر گفت: وقتی شهرهای دنیای اسلام را از نظر فرهنگی و اجتماعی با دیگر شهرهای جهان پیشرفته مقایسه میکنیم به این نتیجه میرسیم که به رغم مخارج فراوانی که خرج نظافت و تعمیرات آنها میشود ولی با این همه دارای نواقص و معایبی است که ریشه آنها را باید در اخلاق و رفتار عمومی جستجو کرد. برای مثال در کلانشهری مانند تهران که دارای بیشترین ظروف زباله است و تعداد رفتهگران آن به مراتب بیش از کلانشهرهای جهان است ولی با این همه از نظافت و پاکیزگی شهرهای مشابه در جهان برخوردار نیست.
وی افزود: این بدان دلیل است که فرهنگ ملی و دینی در جامعه نهادینه نشده و در نتیجه به کار گرفته نمیشود. از اینجا میتوان پی برد که هر حقیقتی زمانی مفید واقع میشود که در عمل سودمند افتد. بنابراین مثال مذکور میتواند مشتی از خروار باشد که واقعیتهای جامعه از سوی مبلغان دینی و همچنین رسانه ملی نادیده گرفته میشود و در نتیجه جامعه از آموزش کافی برخوردار نمیگردد.
این محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه داد: با تأملی در سخنانی که از منابر و رسانه ملی شنیده میشود میتوان به ضرس قاطع گفت که به ابتداییترین مشکلاتی که جامعه با آن مواجه است توجه لازم مبذول نمیشود. بر این اساس ذکرمسائلی از این دست توضیح واضحات است. از همین نادیده انگاشتن مسائل جزیی که معضلات کلی محیط زیست پیش میآید که امروز یکی از مسائل مهم مملکتی است.
این نویسنده و مترجم تصریح کرد: شواهد این معضل را میتوان در تمامی مسیر جادههای شمال کناره رودخانهها، سواحل دریای مازندران، بوستانها، پیاده روها و جوی خیابانها، تونلها، وسایل نقلیه عمومی و بسیاری از نقاط دیگر دید که همه آنها سر در همین نکته ساده دارد که شوربختانه دستگاههای اطلاع رسانی به آن توجه نشان نمیدهند.
بقایی در مورد رابطه شهرسازی اسلامی با حفظ هویت اسلامی و ملی هم یادآورشد: محیط زیست به قول سعدی میتواند دفتری باشد برای مطالعه احوال آن جامعه، بر اساس این الگو صورت ظاهری هر شهری را میتوان آینه فرهنگ آن جامعه دانست. طبیعی است که ظواهر هر جامعهای مانند ادبیات آن جامعه باید مبین فرهنگ مردم آن جامعه باشد.
وی درپایان متذکرشد: ولی متأسفانه معماریهای نوین در کشور دارای این ویژگی نیست و از آنجا که نظارت لازم در این خصوص صورت نمیگیرد در بسیاری از مناطق کشور که ساخت و سازهای جدید انجام میشود هویت فرهنگی ملی به چشم نمیآید.
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