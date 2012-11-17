صورت ظاهری هر شهر آینه فرهنگ جامعه است/ هویت فرهنگی در ساختها رعایت نمی شود

دکتر محمد بقایی ماکان درمورد رابطه شهرسازی اسلامی با شاخصه‎های فرهنگی و اجتماعی مردم آن به خبرنگارمهر گفت: وقتی شهرهای دنیای اسلام را از نظر فرهنگی و اجتماعی با دیگر شهرهای جهان پیشرفته مقایسه می‎کنیم به این نتیجه می‎‏رسیم که به رغم مخارج فراوانی که خرج نظافت و تعمیرات آنها می‎شود ولی با این همه دارای نواقص و معایبی است که ریشه آنها را باید در اخلاق و رفتار عمومی جستجو کرد. برای مثال در کلانشهری مانند تهران که دارای بیشترین ظروف زباله است و تعداد رفته‎گران آن به مراتب بیش از کلانشهرهای جهان است ولی با این همه از نظافت و پاکیزگی شهرهای مشابه در جهان برخوردار نیست.

وی افزود: این بدان دلیل است که فرهنگ ملی و دینی در جامعه نهادینه نشده و در نتیجه به کار گرفته نمی‎شود. از اینجا می‎توان پی برد که هر حقیقتی زمانی مفید واقع می‎شود که در عمل سودمند افتد. بنابراین مثال مذکور می‎تواند مشتی از خروار باشد که واقعیت‏های جامعه از سوی مبلغان دینی و همچنین رسانه ملی نادیده گرفته می‏شود و در نتیجه جامعه از آموزش کافی برخوردار نمی‎گردد.

این محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه داد: با تأملی در سخنانی که از منابر و رسانه ملی شنیده می‎شود می‎توان به ضرس قاطع گفت که به ابتدایی‏ترین مشکلاتی که جامعه با آن مواجه است توجه لازم مبذول نمی‏شود. بر این اساس ذکرمسائلی از این دست توضیح واضحات است. از همین نادیده انگاشتن مسائل جزیی که معضلات کلی محیط زیست پیش می‏آید که امروز یکی از مسائل مهم مملکتی است.

این نویسنده و مترجم تصریح کرد: شواهد این معضل را می‎توان در تمامی مسیر جاده‏های شمال کناره رودخانه‏ها، سواحل دریای مازندران، بوستان‏ها، پیاده روها و جوی خیابان‏ها، تونل‏ها، وسایل نقلیه عمومی و بسیاری از نقاط دیگر دید که همه آنها سر در همین نکته ساده دارد که شوربختانه دستگاه‏های اطلاع رسانی به آن توجه نشان نمی‎دهند.

بقایی در مورد رابطه شهرسازی اسلامی با حفظ هویت اسلامی و ملی هم یادآورشد: محیط زیست به قول سعدی می‎تواند دفتری باشد برای مطالعه احوال آن جامعه، بر اساس این الگو صورت ظاهری هر شهری را می‏توان آینه فرهنگ آن جامعه دانست. طبیعی است که ظواهر هر جامعه‏ای مانند ادبیات آن جامعه باید مبین فرهنگ مردم آن جامعه باشد.

وی درپایان متذکرشد: ولی متأسفانه معماری‏های نوین در کشور دارای این ویژگی نیست و از آنجا که نظارت لازم در این خصوص صورت نمی‏گیرد در بسیاری از مناطق کشور که ساخت و سازهای جدید انجام می‎شود هویت فرهنگی ملی به چشم نمی‏آید.