به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه آلومینیوم هرمزگان، حسین جباری زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: در برنامه نود 22 آبان ماه متأسفانه افشاریان بدون آنکه سند و مردکی داشته باشد سخنانی را بر زبان آورد که به هیچ وجه صحت نداشته و تنها برای گمراه کردن افکار عمومی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه باشگاه آلومینیوم تمامی سخنان این کارشناس داوری را رد کرده و اتهامات این شخص را با سند ارائه می کند، اظهار کرد: با طرح دادخواستی از این فرد شکایت خواهیم کرد تا از حقانیت باشگاه آلومینیوم المهدی دفاع کنیم.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان با اشاره به اینکه فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم با اتکا بر توانایی های خود و بدون هیچ ارتباطی شش هفته مانده به پایان مسابقات جواز حضور در مسابقات لیگ برتر را گرفت، تصریح کرد: نباید آقایان به خود اجازه دهند با طرح مسائلی برای پررنگ کردن خودشان، حیثیت یک باشگاه جوان و سالم را مقابل 70 میلیون بیننده مقابل تلویزیون ببرد.

جباری زاده اضافه کرد: چطور در بازی فصل گذشته برابر شهرداری یاسوج صمد اکبری که حتی اسمش جز لیست هم نبود، در میانه های بازی وارد میدان شده و حتی دروازه ما را باز کرد، نفوذ همین آقایان نادیده گرفته شد اما حالا که موضوع به دعوای شخصی می رسد به دلیل نبود حرفی دیگر، اعتبار باشگاه آلومینیوم را زیر سوال می برند؟!

وی در پایان گفت: از کمیته انضباطی می خواهم با پیگیری جدی این مسأله از حیثیت باشگاه آلومینیوم دفاع کرده و با محکوم کردن چنین افرادی نگذارند اخلاق در فوتبال از بین رفته و حقانیت و اخلاق مداری زیر پا له شود.