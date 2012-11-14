30 هزار نفر در قم در مسابقات قرآن شرکت کردند

حجت الاسلام شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قرآنی مرحله شهرستانی در دو مقطع شکوفه ها و بزرگسالان با حضور بیش از 30 هزار نفر از خواهران و برادران برگزار شد.



وی اضافه کرد: این مسابقات در رشته های ابتهال، اذان، قرائت و حفظ و با همکاری جامعة الزهراء، بسیج، حوزه علمیه خواهران، آموزش و پرورش و ... برگزار شد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه 300 نفر به مرحله استانی راه یافتند اظهار داشت: اولین بار مسابقات در دو بخش خلجستان و کهک نیز برگزار شد و مرحله استانی مسابقات نیز در نیمه دوم آذر ماه برگزار می شود.



وی از اجرای طرح ملی حفظ قرآن در قم در راستای طرح ملی تربیت حافظان قرآن در کشور خبرداد و اضافه کرد: تاکنون 4 هزار و 80 نفر از خواهران و برادران در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد هزار و 513 نفر مرد و 2 هزار و 571 نفر زن هستند.



حجت الاسلام شیری از اجرای این طرح در منازل خیرین، امامزادگان و مساجد و ... خبرداد و اظهار داشت: تفاهم نامه ای در این خصوص با ادارات و سازمانهای استانی از جمله مرکز قرآن و عترت حوزه های علمیه، جامعة الزهراء، موسسه قرآنی توحید، فرهنگ اسلام و آموزش و پرورش و ... بسته شده است.



وی با بیان اینکه این طرح با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال اجراست ادامه داد: بر اساس این طرح باید ده میلیون حافظ قرآن طی سالهای آتی تربیت شوند که هم اکنون تربیت یک میلیون نفر در سراسر کشور در دست اقدام است.

