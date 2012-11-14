هزینه های درمان بیماران نادر بسیار بالاست/ وزارت بهداشت کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری اظهار داشت: در گذشته بیماریهای واگیر از شیوع بالایی در کشور برخوردار بود که وزارت بهداشت توانست با اقدامات مناسب، پیشگیری خوبی را داشته باشد و این بیماریها را کنترل کند. اما در حال حاضر درگیر بیماریهای غیرواگیر قلب و عروق، دیابت، حوادث جاده ای و بیماریهای نادر که منشاء ژنتیکی دارند، هستیم.

وی تصریح کرد: همچنین به این موارد باید سالخوردگی مردم را نیز اضافه کرد که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد و زمان می برد.

شهریاری ادامه داد: به نظر می رسد با ادامه این روند، میزان بروز بیماری ها بیشتر می شوند لذا در حال حاضر وزارت بهداشت غربال گری را در بیمارستانها آغار کرده است که به خصوص این غربالگریها در دوران نوزادی اجرا می شود.

وی یادآور شد: اعتقادم این است در زمینه بهداشت وپیشگیری باید فعالیت بیشتری داشته باشیم و در این بین به بیشتر بیماران که بیماری های آنها مانند بیماری نادر خاموش است توجه بیشتری کنیم.

شهریاری گفت: از طرف دیگر باید با کمک وزارت بهداشت توجه بیشتری به معاونتهای بهداشتی دانشگاهها شود و اختیارات آنها افزایش یابد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: رسیدگی به مباحث پیشگیری از جمله بیماریهای خاص و بیماریهای نادر جزء وظایف وزارت بهداشت است. هزینه های درمان آنها بسیار بالاست که باید در این زمینه کمک شوند. لذا وزارت بهداشت باید از محل اعتبارات حوزه های سلامت از بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه به این بیماران کمک کند.