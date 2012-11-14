مجموعه نمایشگاهی "روز پنجاه و هفتم" روایت آزادسازی سوسنگرد در البرز تولید شد

سرهنگ پاسدار داود پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: حماسه آزادسازی سوسنگرد در اوایل دوران دفاع مقدس بسیار حادثه تأثیر گزار و مهمی است که با تدبیر و درایت مقام معظم رهبری در آن مقطع حساس باعث جلوگیری از سقوط خوزستان شد، حساسیت زمانی و مکانی این عملیات در دوران دفاع مقدس کم نظیر است و در واقع این عملیات در دوران اوج فشار ارتش بعث عراق برای جداسازی خوزستان از کشور عزیزمان باعث قطع پیروزی های ارتش عراق شد.

پوریان افزود: این نمایشگاه در 25 قطعه با ابعاد 70×50 طراحی و به صورت روزشمار ، اتقافات و شرح وقایع آن دوران از روز اول جنگ تا روز پنجاه و هفتم که در واقع روز آزادسازی سوسنگرد است که به تجزیه و تحلیل دقیق این مقطع حساس دوران دفاع مقدس می پردازد و سعی شده با استفاده از تصاویر ناب و ارزشمند آن دوران مخاطب خود را کاملاً توجیه کند.

معاون تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز گفت: در کنار تصاویر منحصر بفرد آن دوران ، کالکهای عملیاتی و نمودار های تخصصی نیز جهت توجیه بهتر مخاطب مورد استفاده قرار گرفته است و شرح دقیق و روزانه حوادث به غنای این مجموعه افزوده است.

وی تصریح کرد: لوح فشرده این نمایشگاه به صورت رایگان آماده ارائه به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جهت دریافت این سری نمایشگاهی علاقه مندان می توانند با شماره تلفن 34609598 تماس حاصل کنند.