حرم امام هشتم (ع) همزمان با ماه محرم و صفر سیاه پوش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال حسینی ظهر چهار شنبه در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی در باره مهمترین برنامه های دهه اول محرم که در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) برگزار شد گفت: طبق یک سنت دینی در روز اول محرم آیین "صلات خوانی"با این مفهوم و معنی که ماه عزاداری آغاز شده با قرائت اشعار دینی و مدیحه سرایی به استقبال این ماه عزیز می روند.

وی همچنین با اشاره به سیاه پوش شدن حرم مطهر در ایام ماه محرم وصفرتوضیح داد: این مراسم با تعویض پرچم گنبد حرم مطهر به اوج خودش خواهید رسید.

حسینی در توضیح مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش افزود: برگزاری سلسله جلسات سخنرانی و بیان معارف حسینی با عنوان" شکوه ایثار" با 20 جلسه سخنرانی به صورت روزانه و توسط آیت الله احمد علم الهدی، حجت الاسلام ابوالفضل طباطبایی، آیت الله احمد خاتمی و حجت الاسلام اکرمی در رواق های امام خمینی(ره) دارلحجله، دارالاجابه و شبستان نهاوندی، میلانی و مسجد گوهر شاد برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری ویژه برنامه "نجوای عاشورایی" شامل قرائت زیارت عاشورا به همراه مدیحه سرایی و عزاداری مداحان و ذاکران نیز خبر داد و گفت:این برنامه ها بعد از نماز صبح بعداز نماز ظهر و نماز مغرب وعشاء بر پا خواهد شد.

وی افزود: برگزاری سلسله جلسات سخنرانی ویژه زائران عرب، اردو و آذی زبان با موضوعا تی از قبیل سیاست وحکومت از دیدگاه امام حسین (ع) بررسی ابعاد شخصیتی شهدای کربلا چگونگی بهره جستن از محرم و....از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای دهه اول ماه محرم است.

معاون تبلیغات وارتباطات اسلامی آستان قدس اظهار داشت:همایش تخصصی"غدیر تا عاشورا با حضور دکتر رجبی دوانی" در 24 و25 آبا نماه و اول و دوم آذر ماه سال جاری در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی خبر داد.

وی در باره مسابقات فرهنگی در این ایام گفت:مسابقه فرهنگی"موج عطش" در تیراژ 200 هزار نسخه ویژه عموم زائران مسابقه فرهنگی "کبوتران حرم" ویژه کودکان در تیراژ50 هزار نسخه وچندین مسابقه دیگر خبر داد.

حسینی در باره ویژه برنامه های قرآنی به برگزاری مراسم احیای شب عاشورا با عنوان "گرامی داشت سنت ابا عبدالله در احیاء شب عاشورا" اظهار داشت: این برنامه برای دومین سال متوالی از ساعت 24 تا دو بامداد ادامه خواهد یافت.

وی افزود: برپایی 10 کرسی تلاوت کلام الله وحی در مسجد جامع گوهر شاد در صورت مساعد بودن هوا بعد از نماز جماعت مغرب وعشاء با حضور قاریان ممتاز و بین المللی در دهه اول محرم نیز جزء برنامه های پیش بینی شده است.

وی ضمن تشریح برنامه های متعدد دیگری که در این دهه در حرم مطهر برگزار خواهد شد به برگزاری ویژه برنامه شب تاسوعا ویژه برنامه شب عاشورای حسینی ویژه برنامه روز عاشورا ویزه برنامه شام غریبان حسینی و...نیز اشاره کرد.

حسینی همچنین به برگزاری "محفل شیر خوارگان حسینی "در سه آذر ماه مصادف با هشت محرم روز حضرت علی اصغر(ع) به صورت همزمان در حرم مطهر رضوی و بیش از 200 نقطه در سراسر ایران و 18 کشور از پنج قاره جهان در بارگاه منور رضوی در ساعت 14 تا 16 در رواق امام خمینی (ره) خبر داد.