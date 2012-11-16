به گزارش خبرنگار مهر، "عصر روز دهم" در آغاز قرار بود توسط مرحوم رسول ملاقلی‌پور و به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی ساخته شود. اما ملاقلی‌پور در میانه تحقیقات برای آغاز پیش تولید این فیلم که بخش اعظم آن در نجف فیلمبرداری می‌شد، دارفانی را وداع گفت و برای مدتی ساخت این فیلم متوقف شد.

پس از مدتی مجتبی راعی کارگردانی "عصر روز دهم" را به تهیه‌کنندگی محمدی آغاز کرد و اولین نمایش آن در بیست و هشمین جشنواره فیلم فجر بود. درست پس از یک سال این فیلم در دی‌ماه 89 اکران عمومی شد اما حالا پس از گذشت دو سال از نمایش این فیلم در سینماهای کشور هنوز "عصر روز دهم" امکان حضور در شبکه نمایش خانگی را نیافته است.

مجتبی راعی کارگردان این فیلم که از جمله فیلمسازانی است که کمتر صحبت می‌کند و شاید ترجیح می‌دهد به جای گله و شکایت به حرفه خود توجه کند، سال گذشته و در حاشیه جشنواره فیلم رویش در این زمینه به خبرنگار مهر گفته بود: خیلی علاقمندم که این فیلم به زودی وارد بازار شود تا مثل شرایط اکران، در عرضه شبکه نمایش خانگی نیز مهجور نشود. ایام محرم نزدیک است و این فرصت مناسبی است تا "عصر روز دهم" وارد شبکه نمایش خانگی شود.

راعی درباره اکران مهجور و نمایش این فیلم در خارج از کشور نیز گفته بود: متاسفانه برای نمایش "عصر روز دهم" در خارج از کشور تلاشی نشد. فیلم قابلیت این را داشت که نمایش‌های جهانی داشته باشد. من در این مورد متوجه هیچ تلاش جدی نشدم. همانطور که می‌دانید از زمان اکران فیلم هم راضی نبودم و این مسئله را بارها عنوان کردم.

مجتبی راعی در فیلم سینمایی "عصر روز دهم" تلاش کرده با نمایش واقعیت‌های جامعه بحران‌زده عراق پیوندی میان قصه‌ای امروزی با واقعه عاشورا برقرار کند. در صورتی که سینمای ایران در نمایش این حماسه تاریخی و پرداختن به قیام عاشورا تنها در دو فیلم "روزواقعه" و "سفیر" توانسته تصویری درخور و شایسته ارائه کند.

از طرف دیگر نباید از این موضوع غافل شویم که تلویزیون هم در ایام عزاداری طی سال‌های گذشته تنها به نمایش فیلم‌های "روز واقعه" و تا حدودی "سفیر" که سال‌ها از تولید آن می‌گذرد، بسنده کرده‌است. "عصر روز دهم" می‌تواند گزینه خوبی برای نمایش در این رسانه در ایام عزاداری باشد.

تلویزیون به دنبال "روز واقعه" محمدی درباره فروش این فیلم به تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: اتفاقا تلویزیون به دنبال خرید این اثر بود و چندین بار هم پیگیری کردند. سال بعد از اکران عمومی "عصر روز دهم" تلویزیون قصد داشت هر دو حق رایت را خریداری کند. اما متاسفانه با فارابی به لحاظ قیمت به نتیجه نرسیدند. طبق روال تا زمانی هم که نسخه خانگی فیلم وارد بازار نشود امکان این خریداری توسط تلویزیون وجود ندارد.

بنیاد سینمایی فارابی در پخش عرضه آثاری که تولید انها را برعهده دارد کماکان در بخش اکران و حضور در شبکه خانگی تعلل می‌کند. در طی این سال‌ها عمدتا فیلم‌های این مرکز با اکران‌های خوبی روبرو نبودند و کمتر شاهد عرضه آنها در شبکه نمایش خانگی طی یک برنامه‌ریزی درست بودیم. به طوریکه فیلم میلیاردی "راه آبی ابریشم" تولید فارابی نیز پس از گذشت یک سال هنوز وارد شبکه خانگی نشده است.

عزت‌الله علیزاده معاونت تولید و پشتیبانی بنیاد سینمایی فارابی درباره ارائه نسخه خانگی "عصر روز دهم" به خبرنگار مهر می‌گوید: ما رایت این فیلم را برای عرضه به موسسه خانگی رسانه ریز موج واگذار کردیم و هم اکنون در مراحل گرفتن مجوز برای حضور در بازار است.

الموتی مدیر رسانه ریزموج در این باره توضیح می‌دهد: ما هنوز برنامه‌ای برای حضور این فیلم در شبکه خانگی نداریم و منتظر گرفتن پروانه نمایش ویدئویی آن از ارشاد هستیم. قطعا این فیلم با توجه به اینکه مدتی از تولید و اکران آن می گذرد نیاز به بازاریابی دارد و بعید است تا قبل از اسفند ماه وارد بازار شود.

سینمای ایران فرصت‌های بسیاری را تاکنون در زمینه‌های مختلف همچون وقایع تاریخی و مذهبی از دست داده است. در صورتی که مدیران وقت سینمای ایران شعارهای مختلفی در حمایت از فیلم‌های ارزشی و اسلامی می دهند و در عمل می بینیم این اتفاق نیافتاده است. البته فیلم "روز رستاخیز" ساخته احمدرضا درویش در ارتباط با واقعه عاشورا تولید شده است که هنوز دیده نشده و مشخص نیست چه زمانی به اکران در آید. بودجه این فیلم نیز توسط درویش از نهادهای دیگری به غیر از سازمان سینمایی تامین شده است. امیدواریم سینمای ایران یکبار دیگر این فرصت را برای نمایش فیلم "روز رستاخیز" در اکران و عرضه داخلی و جهانی از دست ندهد.



با وجود اینکه امسال نیز در ایام ماه محرم ما فیلمی مناسبتی برای اکران عمومی خصوصا در دهه اول عزاداری شهادت امام حسین (ع) نداریم، نمایش خانگی این فیلم و عرضه آن در بازار می توانست گزینه مناسبی برای این ایام باشد. تا از این طریق سینمای ایران در ماه محرم از نمایش یک فیلم مناسبتی بی نصیب نماند و هم "عصر روز دهم" که این دوسال امکان عرضه نداشته است، به خوبی دیده شود.



منوچهر محمدی تهیه‌کننده فیلم درباره پیگیری نمایش خانگی "عصر روز دهم" به خبرنگار مهر می‌گوید: پخش این فیلم برعهده بنیاد سینمایی فارابی است. یک ماه پیش از دفتر معاونت تولید و پشتیبانی بنیاد سینمایی فارابی با من تماس گرفتند و عنوان کردند که قرار است تا یک ماه دیگر همزمان با ماه محرم فیلم وارد شبکه نمایش خانگی باشد و ما عکس ها و پوستر فیلم را در اختیار آنها گذاشتیم.



وی می‌افزاید: قرار بود این فیلم همزمان با "طلا و مس" وارد شبکه نمایش خانگی شود که متاسفانه دوستان این فرصت را از دست دادند. در حال حاضر هم این جریان باید توسط فارابی پیگیری شود.