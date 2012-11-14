ری میزبان 600 برنامه فرهنگی - مذهبی با محوریت مساجد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی در حاشیه مراسم شورای فرهنگی این منطقه، گفت: با توجه به موقعیت مذهبی شهرری و وجود بارگاه حضرت عبدالعظیم(ع) تمهیدات لازم برای حضور هیئتها و دسته های عزاداری در اطراف این حرم شریف انجام شده است.

وی به اجرای 638 برنامه فرهنگی - مذهبی همزمان با ایام محرم و صفر در سطح محله های 22 گانه این منطقه اشاره کرد و افزود: برپایی مراسم سیاهپوشان، عزاداری و سخنرانی مذهبی، همایش شقایق شش ماهه، تعزیه خوانی، عزاداری ویژه کودکان، همایش میثاق کودکان عاشورایی، همایش زنان عاشورایی، تقدیر از مداحان و ذاکرین اهل بیت، امر به معروف و نهی از منکر از جمله برنامه هایی است که در این ایام در مساجد و با مشارکت مدیران محله و شهروندان این منطقه انجام می شود.

شهردار منطقه 20 تهران با اشاره به اینکه همکاری لازم با هیئتها و دسته های عزاداری مسجد محور در خصوص تبلیغات محیطی و محصولات فرهنگی مورد نیاز آنها انجام شده است، بیان کرد: برپایی مسابقات فرهنگی مقاله نویسی و کتابخوانی، شب شعر، توزیع کتابچه و لوح فشرده آموزشی با موضوع احیای ارزشها و پیام نهضت عاشورا از دیگر اقدامات حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران است که برای عزاداران حسینی در نظرگرفته شده است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ عاشورایی، اضافه کرد: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و انتقال ارزشهای آن دوران به نسل جوان امروز، مراسمی همچون یادواره شهدا، بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران و غبارروبی مزار شهدای گمنام از برنامه های اولویتداری است که در این ایام با نگاه ویژه ای برگزار خواهد شد.

بابایی یادآور شد: به منظور هویت بخشی به سیمای بصری شهر همزمان با ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) یکهزار و 200 مترمربع تبلیغات فرهنگی مذهبی در قالب بیلبورد، پرتابل، لمپوست، پیامهای مذهبی بر روی عرشه پلها در محیط شهری نصب می شود.

گفتنی است، شورای فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران با حضور شهردار منطقه، قائم مقام، معاون امور اجتماعی شهرداری منطقه 20تهران، مسئول امور مساجد شهرری و فعالان و نخبگان فرهنگی شهرری در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 20 تهران برگزار شد و تمامی اعضای شورای فرهنگی، نقطه نظرات خود را نسبت به برنامه های اعلامی حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران در ایام محرم و صفر اعلام کردند.

برپایی کارگاه آموزشی "آشنایی با خطرات زباله های بیمارستانی" در منطقه 20 تهران

اداره بازیافت شهرداری منطقه 20 تهران به منظور اطلاع رسانی در خصوص زباله های پرخطر نسبت به برپایی کارگاه آموزشی "آشنایی با خطرات زباله های بیمارستانی" در این منطقه اقدام کرد.

رئیس اداره بازیافت منطقه با اعلام این خبر گفت: در خصوص اطلاع رسانی در خصوص زباله های پرخطر، این کارگاه طی 10 ساعت آموزشی ویژه پرسنل درمانگاه شهید نیک نژاد برگزار شد.

کریم گرامی افزود: در این کارگاه در خصوص خطرات زباله های بیمارستانی، فرایند تفکیک پسماندها و بازگشت مجدد مواد به چرخه تولید، روشهای کاهش پسماندها و اهمیت تفکیک زباله ها در حفظ محیط زیست، خطرات استفاده از ظروف پلاستیکی و جایگزینی آن با ظروف گیاهی و راههای مبارزه با جانوران موذی و رعایت بهداشت محیط مطالبی بیان شد و همچنین کیسه های نایلونی ویژه جمع آوری پسماندها و بروشورهای آموزشی بین شرکت کنندگان توزیع شد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی اهمیت بازیافت مواد، یادآور شد: به منظور اطلاع رسانی شهروندان در خصوص اهمیت بازیافت مواد و تفکیک پسماندها، بنرهای اطلاع رسانی در سطح این منطقه نصب شده است.