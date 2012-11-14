به گزارش خبرنگار مهر، جواد نجم الدین پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی موتورهای درون سوز در تالار خوارزمی دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان با اشاره به اینکه اولین خودرو سواری با برند ایرانی و موتور دیزل ملی در سال 93 به بازار می آید، گفت: ایران خودرو در حال حاضر پروژه طراحی و ساخت موتور دیزلی، با حجم 1.5 لیتر با ساخت نمونه هایی از آن را در دست اقدام دارد.

وی اظهار داشت: موتور ملی دیزل ضمن تایید الزامات استاندراد یورو پنج و شش، دارای 1500 سی سی گنجایش، 110 اسب بخار معادل 90 کیلووات توان،‌ 256 نیوتن متر گشتاور و مصرف سوخت 5.2 لیتر در هر صد کیلومتر است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه این گروه صنعتی برای جهانی شدن شش توانایی را در برنامه راهبردی خود قرار داده است، گفت: دارا بودن مالکیت معنوی قوای محرکه، تولید محصولات گوناگون و با کیفیت، عرضه کوتاه مدت محصول به بازار، کاهش هزینه های تولید و افزایش رقابت پذیری محصولات از جمله راهبردهای مهم ایران خودرو در این زمینه است.

نجم الدین، تولید خودرو با مصرف پایین سوخت را از برنامه های این گروه بیان کرد و گفت: در یک برنامه قرار است متوسط مصرف سوخت ناوگان تولیدی ایران خودرو به 5.6 لیتر در هر 100 کیلومتر برسد.

وی به استفاده از یک سبد سوختی در تولید خودرو اشاره کرد و گفت: بر اساس سیاست امنیت انرژی در کشور شرکت های خودرو ساز استفاده از تنوع سوخت را در برنامه قرار دادند و با همین برنامه توانستند در گام اول سیاست های تحریمی دشمنان در مورد بنزین را که برای ایران طراحی کرده بودند خنثی کنند.

نجم الدین با اشاره به شرایط حاکم بر جامعه و محدودیت های بین المللی گفت: خودکفایی پلاتفرم 206 در دستور کار ایران خودور قرار گرفته است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این زمینه افزود: مهم ترین دستاورد آن اولین قدم در راه خوکفایی در ساخت مجموعه قطعات الکترونیکی این خودرو است.

وی با بیان اینکه بیش از 49 درصد از خودروها با استفاده از سوخت گاز تولید می شوند گفت: گازسوز کردن خودروها نقش بسیار مهمی در ناکامی دشمنان در استفاده از حربه بنزین داشت.

نجم الدین گفت: در حال حاضر 70 درصد سوخت خودروها بنزین و 30 درصد سی ان جی است که در برنامه قرار دارد در آینده 60 درصد بنزینی، 20 درصد گاز، 10 درصد دیزل و 10 درصد هیبریدی شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: به منظور توسعه سبد سوخت کشور، طراحی و توسعه خانواده موتور ملی دیزل برای محصولات جاری و آتی ایران خودرو در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به خودکفایی ایران خودرو در تولید موتورهای کم مصرف اظهار داشت این گروه صنعتی براساس یک هدف راهبردی به تمامی فرآیند طراحی و تولید انواع موتورهای کم مصرف دست یافته است.

نجم الدین تاکید کرد: ایران خودرو برنامه راهبردی خودکفایی موتور های تی یو 5 و تی یو 3 را تدوین و سازو کارهای لازم برای تحقق این برنامه به کار گرفته شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزایش قدرت حجمی موتورها را از دیگر برنامه ها دانست و گفت: طراحی موتور با سوخت دیزل در مرکز تحقیقات در دست اقدام است و در نظر است اولین خودروی دیزلی با برند ایرانی را ارائه کنیم.

وی بر نقش اینگونه همایش ها در ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: باید دست آوردهای علمی به فناوری تبدیل شود و با ایجاد مرکز تحقیقات در ایران خودرو و ارتباط این گروه با دانشگاه در این راه گام های گسترده ای برداشته شده است.

نجم الدین خاطرنشان کرد: در راستای کاهش مصرف سوخت در خوروهای تولیدی این شرکت، به کارگیری فن آوری میکروهیبرید روی محصولات جاری و آتی با کاهش مصرف سوخت 10 درصد و استفاده از فن آوری مایلدهیبرید بر روی پلاتفرم ها و موتورهای آتی ایران خودرو با کاهش مصرف سوخت 20 درصد در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به کارگیری و توسعه موتورهایی با فن آوری توربوشارژ (پرخوران) و دستیابی به فن آوری فول هیبرید را از برنامه های راهبردی ایران خودرو در قوای محرکه دانست.

وی همچنین گفت: تولید آزمایشی جدیدترین محصول پیشرفته ایرانی با برندملی و برپایه پلتفرم داخلی و مطابق با آخرین استانداردهای ایمنی و زیست محیطی اروپایی به نام" دنا " در بهمن ماه سال جاری آغاز می شود.

نجم الدین با اشاره به اینکه این خودرو با هدف معرفی توانمندی ایران خودرو در طراحی و تولید محصولات جدید با نشان ملی سال ۹۲ وارد بازار خواهد شد، افزود: محصول یاد شده توسط مهندسان ایرانی و بدون مشارکت خارجی ها و با استفاده از ظرفیت ها و امکانات ایران خودرو طراحی شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، تصریح کرد: بنابر این برای نخستین بار تمام فرآیندهای طراحی این محصول توسط متخصصان توانمند ایرانی و بدون هیچگونه دریافت مشاوره از منابع خارجی انجام شده است.

وی، تولید مدل های مختلف بر اساس یک پلتفرم را رویکردی رایج در صنعت خودروسازی جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: دنا بر پایه پلتفرم داخلی و مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی و باهدف ارتقاء توسعه برند ملی است و این محصول با بیشترین خودکفایی ساخت داخل، تولید و روانه بازار خواهد شد.

نجم الدین در خاتمه افزود: دنا دارای مزیت رقابتی برای صنعت و اقتصاد ایران دارد و استانداردهای ایمنی آن در خصوص تصادف با عابر و تصادف از جلو و کنار، ارتقا یافته است.