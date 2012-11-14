خبرنگاران چناران ناظران افتخاری اصناف شدند

احمد دانش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: خبرنگاران به عنوان نماینده افکار عمومی و چشم بیدار جامعه در این طرح نقش بسزایی داشته و در این طرح ملی ناظران افتخاری اصناف همکاری خواهند داشت.

وی افزود: کارمندان دولت، جامعه دانشگاهیان ، تشکلهای صنفی و مردم نهاد و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می توانند در این طرح شرکت کنند و عضو ناظران افتخاری شوند.

وی ادامه داد: مردم نیز تاکنون با تماس به شماره 124 توانسته در حوزه بازرسی جهت نظارت بیشتر در بازار کمک شایانی کنند که از ابتدای سال 223 تماس با ستاد خبری 124 داشته اند که مورد بازرسی قرار گرفته است.

دانش بیان داشت:از ابتدای سال جاری تعداد 13 فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر و امکان 19 هزار و 908 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم برای 241 نفر توسط بخش خصوصی فراهم شده است.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت چناران افزود: با صدور پروانه های فوق مجموع طرحهای صنعتی بهره برداری شده به 155 طرح رسیده و بر اساس این پروانه ها دو میلیارد و 769 هزار ریال توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و امکان اشتغال مستقیم برای پنج هزار و 623 نفر فراهم شده است.

وی افزود: عمده گروههای صنعتی موجود در شهرستان شامل صنایع غذایی و آشامیدنیها، قطعه سازی خودرو، نساجی، شیمیایی، کانی غیر فلزی و پلاستیک است.