خیر خراسان جنوبی رکوردار اهدای کتاب در کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محتشم با اهدای 27 هزار جلد کتاب به کتابخانه عمومی روستایی خوانشرف رکودار اهدای کتاب در کشور شد.

این خیر خراسان جنوبی به صورت ماهانه کتاب های زیادی را خریداری کرده و به کتابخانه روستایی خوانشرف که دومین کتابخانه روستایی کشور است اهدا می کند.

لازم به ذکر است تعداد کتاب های اهدا شده توسط این خیر به حدی زیاد است که کتابخانه خوانشرف گنجایش این کتاب ها را ندارد و باید کتابخانه تازه ای برای این کتاب ها ساخته شود.

کتابخوان نمونه خراسان جنوبی مقام برتر کشوری را کسب کرد

محمد ملکیان کتابخوانان نمونه خراسان جنوبی مقام برتر کشور را در زمینه کتابخوانی در سطح کشور کسب کرد.

محمد ملکیان در این باره گفت: روزی دوساعت از برنامه روزانه خود را به مطالعه اختصاص می دهد و علاقه خاصی به مطالعه کتاب های تاریخی دارد.

وی ادامه داد: تشویق خانوانده از دوران کودکی تا کنون محرک او در زمینه مطالعه بوده است.

کتابخوان برتر کشور یادآورشد: کتاب به سان کشتی نجاتی است که انسان را از هیاهوی دنیای معاصر دور می کند.

برگزاری کارگاه های شاهنامه خوانی در کتابخانه های عمومی سرایان

همزمان با هفته کتاب کارگاه های شاهنامه خوانی در کتابخانه های عمومی سرایان برگزار می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی سرایان با بیان این که هدف از برگزاری این کارگاه ها ترویج آثار برجسته ادبی ایران زمین میان شرکت کنندگان است، گفت: این کارگاه ها با حضور اساتید برتر ادبیات در کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

محمد فولادی با بیان اینکه آشنایی با شاهنامه و درست خوانی شاهنامه از مزایایی برگزاری این کارگاه ها است، گفت: تاکنون استقبال اعضا از این کارگاه ها مناسب بوده است .

وی یادآورشد: این کار گاهها تا پایان هفته کتاب در کانون ادبی کتابخانه برگزار می شود.

ایستگاه های اهدای کتاب در نقاط پر جمعیت استان بر پاشد

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از برپایی ایستگاه های اهدای کتاب به صورت همزمان در شهرهای مختلف استان خبرداد.

محمد قریب اظهارداشت: این ایستگاه ها تا پایان هفته کتاب میزبان مردم هستند.

وی با بیان این که 28 پایگاه در نقاط پر جمعیت استان آماده دریافت کتاب های اهدایی مردم هستند، گفت: اهدای کتاب اهدای تفکر ناب به بشریت است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با بیان اینکه این کتاب ها پس از جمع آوری در کتابخانه ها، کانون های مساجد و مدارس مورد استفاده قرار خواهد گرفت، یادآورشد: با توجه به فرهنگی بودن استان میزان مشارکت مردم در اهدای کتاب نیز چشمگیر خواهد بود.