تاثیر گذاری فراملی صدا و سیما عامل حذف برخی شبکه ها از فهرست پخش ماهواره ای

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی شریفی فر پیش از ظهر چهارشنبه در همایش خبرنگاران واحد مرکزی خبر در شهرستان ها و بخش های استان سمنان که در سالن جلسات این مرکز در سمنان برگزار شد ضمن اشاره به این که تاثیر گذاری فراملی شبکه های خبری صدا و سیما عامل حذف این شبکه ها از فهرست پخش ماهواره ای برخی کشورها بوده، افزود: امروز در نبرد رسانه ای یک خبر کوچک و بی اهمیت می تواند زمینه ساز تحلیل های مثبت یا منفی در رسانه های مختلف شود.

وی خاطر نشان کرد: اصول حرفه ای اطلاع رسانی یک رسانه است که می تواند با مدیریت صحیح افکار عمومی از سوء استفاده دیگر رسانه ها جلوگیری کند یا خبر را در جاده سوء استفاده بنگاه های خبر پراکنی برخی کشورها از جمله بریتانیا قرار دهد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان تاکید کرد: خبر رسانی درست و به موقع خبرنگاران از ضرورت های خبری است چرا که شبکه های خبری وابسته به دشمن به دنبال بهره برداری منفی از اخبار داخلی کشور هستند تا سیاست های نظام و حاکمیت را تضعیف کنند.

شریفی فر با اشاره به این که دشمنان سعی دارند مانع انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل های جوان و نوجوان بشوند تصریح کرد: تحلیل و تفاسیری که از اخبار توسط این شبکه ها انجام می شود به قدری تاثیر گذار است که می تواند به راحتی حتی ذهن کسانی که در عمق خبر بوده اند را تغییر دهد.

وی یادآور شد: یکی از تلاش های مذبوحانه این شبکه ها از جمله بی بی سی فارسی این است که با وجود تصادفات مختلف در کشور، تصادفات کاروان های راهیان نور را با بازتاب گسترده اطلاع رسانی کند تا حرکت مخرب خود علیه ارزش های فرهنگی دفاع مقدس را به نتیجه برساند.

مدیر کل صدا و سیمای استان سمنان وظیفه همگانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: این موضوع و سوژه های خبری با موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جزء اولویت های کاری بخش خبری صدا و سیماست و خبرنگاران باید آثاری ارائه کنند که الگوی صحیح مصرف و مضرات مصرف گرایی را در معیشت خانواده به نمایش بگذارند.

گفتنی است این همایش باهدف هماهنگی بیشتر و افزایش تولید و پخش اخبار شهرستانها، با حضور مدیر کل، معاون اطلاعات و اخبار، مدیر تولید و پخش خبر، مدیر هماهنگی خبر، سردبیران همه بخش های خبری، گزارشگران و خبرنگاران و تصویربرداران سطح استان در صدا و سیمای مرکز سمنان برگزار شد