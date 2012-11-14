کلنگ زنی 72 مسجد در تهران همزمان با آغاز ماه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام امرودی، مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، حجت الاسلام ناصحی، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرداری تهران و حجت الاسلام نیک نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی تهران و عبادالله رمضانی مدیر کل امور فرهنگی شهرداری حضور داشتند.

در این نشست وضعیت هیئتهای مذهبی شهر تهران و نحوه کمکهای سخت افزاری و نرم افزاری به هیئتها مورد بررسی قرار گرفت. بحث و تبادل نظر در خصوص برپایی نمایشگاه عطر سیب امسال و بررسی اشکالات و محاسن آن از دیگر نکات مورد بحث در این نشست بود که در مقایسه با سالهای گذشته در زمینه ایجاد پارکینگ، قابل دسترسی بودن مکان و تنوع امکانات آن مثبت ارزیابی شد.

در ادامه، مصوبه شورای راهبردی در خصوص تملک 72 قطعه زمین از سوی شهرداری تهران برای برپایی مسجد در مناطق 22 گانه تهران در دستور کار قرار گرفت و گزارشی از اتمام روند تملک 72 قطعه زمین ارائه شد.

بر اساس دستاورد این نشست، همزمان با آغاز ماه محرم 72 قطعه زمین در سطح شهر تهران در اختیار هیئت امناهای مساجد قرار می گیرد و از روز شنبه دوم محرم نماز جماعت در این مساجد برپا می شود.