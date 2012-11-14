پایگاه تخصصی نقشه و اطلاعات مکانی در استان البرز راه اندازی شد

علی تیرداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برنامه پنجم توسعه درخصوص ایجاد چارچوب های لازم برای ایجاد زیر ساخت های اطلاعات مکانی SDI و با توجه به بسترسازی مناسب اطلاعاتی در استان پایگاه نقشه و اطلاعات مکانی استان البرز ایجاد شود.



وی ادامه داد: از مزایای این سیستم ایجاد تعامل میان تمام سطوح بخشهای دولتی و خصوصی است و از قابلیت های آن می توان به حذف فعالیت های تکراری، موازی و غیرضروری و کاهش بودجه های استانی اشاره کرد.

وی افزود: در حال حاضر طراحی اولیه پایگاه نقشه و اطلاعات مکانی استان البرز به اتمام رسیده و به آدرس Http://Gis.alborz.gov.ir و لینک به سایت استانداری البرز در دسترس عموم کاربران است.

سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز گفت: امید است با همت و تلاش مضاعف متخصصان و کارشناسان این حوزه بانک اطلاعات مکانی GIS به عنوان یک مرجع قابل دسترس در اختیار مدیران و مسئولان باشد و کنترل فعالیت و کارهای انجام شده در استان را تسهیل کند.



وی پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی را بعنوان یک ضرورت برای توسعه پایدار در استان عنوان کرد و دانش و تلاش کلیه ادارات و سازمانهای استان البرز راهی به سوی دستیابی به روشهای نوین در مدیریت شهری و منطقه ای خواند.