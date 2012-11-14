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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

فرماندهان راهور و معاونان حمل و نقل شهرداری کلانشهرها در رشت گرد هم آمدند

فرماندهان راهور و معاونان حمل و نقل شهرداری کلانشهرها در رشت گرد هم آمدند

رشت - خبرگزاری مهر: چهارمین نشست مشترک فرماندهان راهور و مدیران و معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهرهای کشور در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ظهر چهارشنبه در این همایش وضعیت حمل و نقل در کلانشهرها را از مشکلات مهم اعلام کرد.

سرهنگ جمال بذرافشان افزود: سرمایه گذاری برای افزایش ناوگان حمل و نقل و ارتقای کیفیت از مهمترین برنامه هایی است که باید اجرایی شود.

وی اظهار داشت: از مهمترین برنامه ها در کلانشهرها اعمال محدودیت های ترافیکی، ایجاد خطوط ویژه اتوبوسرانی، زیرساخت های سامانه هوشمند حمل و نقل، پارکینگ های عمومی و سایر موارد است.

دبیر کمیته معاونان حمل و نقل کلانشهرهای کشور نیز با اشاره به اینکه شهرداری ها و راهنمایی و رانندگی با تعامل و همکاری می توانند برای رفع مشکلات حمل و نقل گام های موثری بردارند، یادآورشد: رفع نقاط حادثه خیز و اصلاح علائم راهنمایی و رانندگی در شهرها آرامش و آسایش را برای شهروندان به ارمغان می آورد.

چهارمین نشست مشترک فرماندهان راهور، معاونان و مدیران حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهرهای کشور فردا به پایان می رسد.

کد مطلب 1744061

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