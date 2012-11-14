استاندار البرز با مردم کلاک دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان استاندار البرز شامگاه چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان استان و معاونان استاندار با مردم کلاک دیدار کرد.
این دیدار مردمی در مسجد حضرت ابوالفضل بعد از نماز مغرب و عشاء انجام شد.
در این دیدار مردم کلاک مشکلات خود را بیان کردند و استاندار به همراه جمعی از مدیران کل استان دستور رسیدگی آن را صادر کرد.
کرج - خبرگزاری مهر: اصغر عربیان استاندار البرز به همراه جمعی از مدیران کل استان با مردم کلاک دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان استاندار البرز شامگاه چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان استان و معاونان استاندار با مردم کلاک دیدار کرد.
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