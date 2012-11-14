استاندار البرز با مردم کلاک دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان استاندار البرز شامگاه چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان استان و معاونان استاندار با مردم کلاک دیدار کرد.



این دیدار مردمی در مسجد حضرت ابوالفضل بعد از نماز مغرب و عشاء انجام شد.



در این دیدار مردم کلاک مشکلات خود را بیان کردند و استاندار به همراه جمعی از مدیران کل استان دستور رسیدگی آن را صادر کرد.