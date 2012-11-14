فیلم دامغان با رویکرد دفاع مقدس ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم نصرتی ظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از هنرمندان سینما، سرمایه گذاران و اعضای شورای اسلامی شهر دامغان در سالن جلسات شورای اسلامی این شهر با اشاره به ساخت فیلم دامغان با رویکرد دفاع مقدس، اظهار داشت: ساخت این فیلم با همکاری دو هنرمند معروف سینما و با مشارکت شهرداری و جمعی از سرمایه گذاران دامغانی به زودی کلید خواهد خورد.

وی همچنین به ابعاد مختلف اهداف ساخت این فیلم پرداخت و اظهار داشت: در این فیلم توانمندی ها و خدمات ارائه شده مردم شهرستان دامغان در دوران هشت سال دفاع مقدس به تصویر کشیده می شود.

شهردار دامغان تصریح کرد: باید با همکاری و همراهی همه مردم و دستگاه های فرهنگی در شناسایی و معرفی دامغان و آحاد ملت در اقصی نقاط ایران اسلامی همکاری و فرهنگ سازی خوبی صورت گیرد.

نصرتی با یادآوری توان و ظرفیت های خوب شهرستان دامغان، گفت: باید برای رشد و ارتقاء این توانمندی ها بیش از پیش تلاش شود.

وی گفت: امیدواریم با همراهی و همکاری همه مسئولان بتوانیم در ساخت این فیلم شهرستان دامغان را بهتر از گذشته به تمام کشور معرفی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر دامغان نیز در این نشست ضمن بیان اینکه شهرداری دامغان برای ساخت این فیلم سه میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند، اظهار داشت: در ساخت این فیلم حسین باکیده و اکبر سنگی دو نفر از هنرمندان سینما مشارکت و همکاری دارند.

رضا زارع زاده با اشاره به اینکه ساخت این فیلم دوماه به طول خواهد انجامید، خاطرنشان ساخت: در اجرای کارهای فرهنگی نیاز به بودجه و حمایت همه مسئولان است که باید در این راستا گام های خوبی برداریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر دامغان نیز در این نشست گفت: شهرستان دامغان با پیشینه تاریخی و فرهنگی هفت هزار ساله خود حرف های خوبی برای گفتن دارد که باید از این جایگاه در جهت رشد و توسعه شهرستان استفاده کرد.

سید محمود حسینی پور افزود: دامغان از یک اهمیت و جایگاه خوبی در تمامی عرصه ها برخوردار است که متاسفانه به خوبی از توان و ظرفیت های آن در تمامی بخش ها استفاده نشد.

وی خاطرنشان ساخت: نقش شهرستان دامغان در حماسه عظیم دفاع مقدس بر هیچکس پوشیده نیست و حضور خوب رزمندگان و ایثارگران این شهرستان در عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس پرونده ای خوب و درخشان از خود برجای گذاشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر دامغان اضافه کرد: تهیه و ساخت فیلم دامغان با رویکرد دفاع مقدس با هدف معرفی این شهرستان و نقش رزمندگان و ایثارگران آن در طول دوران حماسه دفاع مقدس یکی از مهمترین اهداف آن است.

حسینی در خاتمه گفت: امیدواریم با حمایت و همراهی دستگاه های فرهنگی و سرمایه گذاران و مشارکت هنرمندان معروف سینما ساخت این فیلم به زودی آغاز شود.

به گزارش مهر، در این جلسه مدیر اجرایی ساخت فیلم دامغان با رویکرد دفاع مقدس آخرین اقدامات و فعالیت های انجام شده در ساخت این فیلم ارائه و جمعی از سرمایه گذاران نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در ساخت این فیلم و حمایت از آن مطالبی بیان کردند.