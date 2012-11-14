  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

جویا:

50 درصد مبتلایان به دیابت از بیماری خود اطلاع ندارند

50 درصد مبتلایان به دیابت از بیماری خود اطلاع ندارند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای مرکز بهداشت خراسان رضوی گفت: بیش از 50 درصد بیماران مبتلا به دیابت از بیماری خود اطلاعی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جویا ظهرچهار شنبه در نشست خبری روز جهانی دیابت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: 400 هزار نفر به طور رایگان با اجرای طرح غربالگری دیابت تحت پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: این طرح در مشهد اجرا و از این تعداد بیش از 40 هزار بیمار دیابتی و 32 هزار فرد مبتلا به پره دیابت و 43 هزار بیمار مبتلا به پرفشاری خون بودند.

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای مرکز بهداشت خراسان رضوی گفت: در این برنامه افراد بالای 30 سال و مادران باردار با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی زیر پوشش قرار می گیرند.

وی افزود: افراد مبتلا به بیماری دیابت و دارای زمینه بیماری به منظور ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای به 22 واحد دیابت دولتی و یا واحدهای دیابت خصوصی جهت مراقبت ارجاع می شوند.

جویا تاکید کرد: در این واحدهای دیابت پزشک دوره دیده دیابت و پرستار دیابت و کارشناس تغذیه حضور دارند و مراقبت ها به صورت گروهی و همراه آموزشهای لازم ارائه و بیماران در صورت نیاز به مراکز تخصصی ارجاع می شوند.

وی گفت: در این طرح که در دو نوبت اجرا شد حدود 18 هزار بیمار دیابتی شناسایی و زیر پوشش خدمات مشاوره ای و درمانی قرار گرفتند.

جویا تصریح کرد: سرمایه گذاری برای پیشگیری و مراقبت از بیماری دیابت، یک سرمایه گذاری سود بخش است.

وی افزود: در برنامه جامع غربالگری و کنترل بیماری دیابت توجه به سه سطح پیشگیری، درمان و جلوگیری از عوارض ثانویه در بیماری دیابت تاکید شده است.

جویا یادآور شد: این طرح در راستای پیشگیری از عوارض بیماری دیابت، آگاه سازی و مراقبت از افراد در معرض خطر و انجام درمانهای تخصصی اجرا می شود.

کد مطلب 1744072

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها