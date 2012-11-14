مردم کرمانشاه به شرکت در سومین سالگرد آیت الله نجومی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: حضرت آیت الله سید مرتضی نجومی کرمانشاهی(ره) از جمله تأثیرگذارترین چهره های معنوی، هنری و انقلابی ایران زمین ، در سراسر طول عمر پرخیر و برکت خویش منشأ خدمات فراوانی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بویژه مردم شریف و خداجوی کرمانشاه در ابعاد و وجوه مختلف بودند.

این بیانبه می افزاید: تاثیر شخصیت ایشان تنها به عرصه کتابت و خوشنویسی محدود نگشته بلکه با نگارش چندین و چند رساله فقهی در تعظیم و تکریم شعائر اسلامی نیز کوشیده و در روند حرکت و ایجاد شور انقلابی در استان کرمانشاه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) نیز نقشی محوری ایفاء کردند.

در ادامه آمده است: بی تردید نام والا و سیره ی عرفانی آن فقیه مجاهد که همواره از زمره یاران واقعی و مخلص ولایت بودند، برای همیشه در اذهان مردم قدرشناس و ولایتمدار استان کرمانشاه خواهد ماند.

در پایان این بیانبه آمده است: هم اکنون که سومین سال عروج عارفانه آن پیر ربّانی از عالم ملک به ملکوت با آغاز ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان – حضرت اباعبدالله الحسین(ع) - مقارن گردیده است؛ یاد و خاطره آن عزیز سفرکرده را که همواره در راه ترویج فرهنگ عاشورایی و حماسه حسینی اهتمامی ویژه داشت؛ گرامی داشته و از خداوند متعال علو درجات و همنشینی ایشان را با ابرار و اجداد معظمشان مسئلت داریم.

در انتهای این بیانیه از عموم مردم غیور کرمانشاه دعوت شده که در مراسم بزگداشت سومین سالگرد درگذشت این عالم ربانی که در روز پنچ شنبه مورخ 25/8/91 از ساعت 30/14 الی 16 در مسجد آیت ا.. بروجردی برگزار مس شود حضور بهم رسانند.