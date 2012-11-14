تفاهمنامه همکاری دانشگاه شریف و شهرداری منطقه دو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ،بر اساس این تفاهنامه کارگروه های علمی از دانشگاه شریف به انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی در مورد فعالیت های اجرای، خدماتی و فرهنگی منطقه دو می پردازند.

عابد ملکی، شهردار منطقه دو تهران در این باره گفت: شهرداری منطقه دو تهران برای ارتقا سطح کیفی فعالیت ها و خدمات خود نیاز به فعالیت های پژوهشی دارد که از سوی دانشگاه شریف دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری این منطقه از تمامی ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاهیان در طرح های اجرایی خود استفاده می کند اظهارداشت: در این تفاهنامه، شهرداری منطقه دو تهران بخشی از نیازهای خدماتی و زیر ساختی در مجموعه فضای دانشگاه را پوشش می دهد.

شهرداری منطقه دو تهران پیشتر نیز تفاهنامه ای با دیگر مجامع دانشگاهی همچون دانشگاه امام صادق (ع) امضا کرده بود.