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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

تفاهمنامه همکاری دانشگاه شریف و شهرداری منطقه دو تهران

تفاهمنامه همکاری دانشگاه شریف و شهرداری منطقه دو تهران

شهرداری منطقه دو تهران و دانشگاه صنعتی شریف تفاهنامه همکاری در زمینه فعالیت های علمی – آموزشی و خدمات عمومی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،بر اساس این تفاهنامه کارگروه های علمی از دانشگاه شریف به انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی در مورد فعالیت های اجرای، خدماتی و فرهنگی منطقه دو می پردازند.

عابد ملکی، شهردار منطقه دو تهران در این باره گفت: شهرداری منطقه دو تهران برای ارتقا سطح کیفی فعالیت ها و خدمات خود نیاز به فعالیت های پژوهشی دارد که از سوی دانشگاه شریف دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری این منطقه از تمامی ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاهیان در طرح های اجرایی خود استفاده می کند اظهارداشت: در این تفاهنامه، شهرداری منطقه دو تهران بخشی از نیازهای خدماتی و زیر ساختی در مجموعه فضای دانشگاه را پوشش می دهد.

شهرداری منطقه دو تهران پیشتر نیز تفاهنامه ای با دیگر مجامع دانشگاهی همچون دانشگاه امام صادق (ع) امضا کرده بود.

کد مطلب 1744111

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