تفاهمنامه همکاری دانشگاه شریف و شهرداری منطقه دو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ،بر اساس این تفاهنامه کارگروه های علمی از دانشگاه شریف به انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی در مورد فعالیت های اجرای، خدماتی و فرهنگی منطقه دو می پردازند.
عابد ملکی، شهردار منطقه دو تهران در این باره گفت: شهرداری منطقه دو تهران برای ارتقا سطح کیفی فعالیت ها و خدمات خود نیاز به فعالیت های پژوهشی دارد که از سوی دانشگاه شریف دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرداری این منطقه از تمامی ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاهیان در طرح های اجرایی خود استفاده می کند اظهارداشت: در این تفاهنامه، شهرداری منطقه دو تهران بخشی از نیازهای خدماتی و زیر ساختی در مجموعه فضای دانشگاه را پوشش می دهد.
شهرداری منطقه دو تهران پیشتر نیز تفاهنامه ای با دیگر مجامع دانشگاهی همچون دانشگاه امام صادق (ع) امضا کرده بود.
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