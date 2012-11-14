کشته شدن دو سرکرده طالبان در هلمند/ اعلام تلفات ارتش آمریکا در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نیروهای ناتو امروز چهارشنبه اعلام کردند که هفت عضو طالبان و شبکه حقانی در عملیات ولایت های مختلف افغانستان بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه سخنگوی والی هلمند امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو دو سرکرده طالبان در 555 کیلوکتری جنوب شهر کابل کشته شدند.

در این بیانیه آمده است که "ملا برکات" و "ملا نصیر" بعد از ظهر گذشته در عملیات مشترک نیروهای افغانی و ناتو در منطقه "نهر سراج" کشته شدند.

این درحالیست که طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و در این بیانیه به جزئیات این عملیات اشاره نشده است.

خبر دیگر اینکه آسوشیتد پرس از کشته شدن دو هزار و 25 نظامی ارتش آمریکا در پی اشغال افغانستان از سال 2001 تاکنون خبر داد.

وزارت دفاع آمریکا همچنین از زخمی شدن 17 هزار و 939 نفر در جریان عملیات نظامی در افغانستان خبر داد.