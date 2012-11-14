  1. بین الملل
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۴۳

تحولات افغانستان/

کشته شدن دو سرکرده طالبان در هلمند/ اعلام تلفات ارتش آمریکا در جنگ

کشته شدن دو سرکرده طالبان در هلمند/ اعلام تلفات ارتش آمریکا در جنگ

کشته شدن دو سرکرده طالبان در ولایت هلمند، بازداشت هفت عضو طالبان و اعلام نظامیان آمریکایی کشته شده از آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 تاکنون از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نیروهای ناتو امروز چهارشنبه اعلام کردند که هفت عضو طالبان و شبکه حقانی در عملیات ولایت های مختلف افغانستان بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه سخنگوی والی هلمند امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو دو سرکرده طالبان در 555 کیلوکتری جنوب شهر کابل کشته شدند.

در این بیانیه آمده است که "ملا برکات" و "ملا نصیر" بعد از ظهر گذشته در عملیات مشترک نیروهای افغانی و ناتو در منطقه "نهر سراج" کشته شدند.

این درحالیست که طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و در این بیانیه به جزئیات این عملیات اشاره نشده است.

خبر دیگر اینکه آسوشیتد پرس از کشته شدن دو هزار و 25 نظامی ارتش آمریکا در پی اشغال افغانستان از سال 2001 تاکنون خبر داد.

وزارت دفاع آمریکا همچنین از زخمی شدن 17 هزار و 939 نفر در جریان عملیات نظامی در افغانستان خبر داد.

کد مطلب 1744114

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