به گزارش خبرگزرای مهر، حجتالاسلام محسن محدث با اشاره به اینکه تعدادی از مدارس علمیه خواهران فعالیت خود را بهمنماه سال جاری آغاز میکنند، افزود: فعالیت این مدارس علمیه از نیمسال دوم آغاز میشود.
وی تعداد این مدارس علمیه را 14 باب ذکر کرد و ادامه داد: این مدارس علمیه در مناطق و شهرهای مهران و ایوان در استان ایلام، ماکو و قره ضیاءالدین در استان آذربایجان غربی، ماهدشت در استان البرز، ولنجک در استان تهران، آبیک و قزوین در استان قزوین، رفسنجان در استان کرمان، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، کوهدشت در استان لرستان، سنجان در استان مرکزی، نکا در استان مازندران و تفت در استان یزد دایر شده است.
مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: ثبت نام در این مدارس علمیه صرفا از طریق همین مدارس انجام میشود و علاقهمندان میتوانند از این طریق اقدام کنند.
وی زمان برگزاری آزمون ورودی کتبی این مدارس علمیه را 17 آذرماه ذکر کرد و ادامه داد: یکم دیماه اسامی قبولشدگان آزمون کتبی جهت مصاحبه اعلام میشود و از سوم تا بیستم دیماه از داوطلبان برای حضور در مصاحبه رفتاری دعوت میشود.
حجتالاسلام محدث زمان اعلام اسامی قبولشدگان نهایی این مدارس علمیه را هفتم بهمنماه ذکر و خاطرنشان کرد: ثبت نام از قبولشدگان نهایی هشت تا 10 بهمنماه انجام میشود و زمان آغاز تحصیل 15 بهمن خواهد بود.
برنامه درسی مقطع سطح دو حوزههای علمیه خواهران گرایشی میشود
مدیر دفتر برنامهریزی و ارزیابی آموزشی حوزههای علمیه خواهران گفت: در صورت تصویب شورای سیاستگزاری حوزههای علمیه خواهران گرایشهای مختلفی در مقطع سطح دو حوزههای علمیه خواهران ایجاد میشود.
حجتالاسلام امین نصیریپور با اشاره به اینکه اصلاح برنامه مقطع سطح دو (کارشناسی) حوزههای علمیه خواهران پس از انجام چند طرح مطالعاتی و پژوهشی آماده و جهت تصویب به شورای برنامهریزی آموزشی و تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ارجاع شده است، اضافه کرد: در حال حاضر این شورا پیشنهاد گرایشی شدن مقطع سطح دو را به تصویب رسیده است و در صورت تصویب نهایی در شورای سیاستگزاری حوزههای علمیه خواهران به صورت آزمایشی در برخی مراکز برگزار میشود.
وی افزود: این طرح پس از ارزیابی و انجام اقدامات لازم جهت اجرای فراگیر آماده میشود.
مدیر دفتر برنامهریزی و ارزیابی آموزشی حوزههای علمیه خواهران گرایشهای پیشنهادی این مقطع را شامل فقه و اصول، قرآن و حدیث، اخلاق و تربیت، کلام و حکمت اسلامی و تاریخ اسلام ذکر کرد.
وی یادآور شد: در طرح اصلاحی گرایشی شدن برنامه مقطع سطح دو، دروس برنامه درسی شامل 160 واحد دروس مشترک و 30 واحد دروس گرایشی میشود.
حجتالاسلام نصیریپور گفت: اصلاح گروههای درسی، عناوین و تعداد واحد دروس، شیوه ارائه دروس و ارزشیابی آن نیز با هدف کیفیت بخشی برنامه آموزشی این مقطع صورت گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر طلاب پس از قبولی در آزمون ورودی حوزههای علمیه خواهران و پذیرش، وارد مقطع سطح دو میشوند که برنامه درسی این دوره، عمومی و بدون گرایش است.
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پذیرش مدارس جدیدالتاسیس حوزههای خواهران تا پایان آبان ادامه دارد
قم - خبرگزاری مهر: مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران گفت: پذیرش طلبه در مدارس علمیه جدیدالتاسیس تا پایان آبان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزرای مهر، حجتالاسلام محسن محدث با اشاره به اینکه تعدادی از مدارس علمیه خواهران فعالیت خود را بهمنماه سال جاری آغاز میکنند، افزود: فعالیت این مدارس علمیه از نیمسال دوم آغاز میشود.
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