به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر جمعه در شورای قضایی استان کرمانشاه با استماع گزارش نهادهای قضایی استانی همانند بازرسی، ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان زندان‌ها، پیشنهادات و توصیه‌های خود را در جهت هر چه بهتر اداره کردن امور قضایی با مسئولین قضایی استان کرمانشاه در میان گذاشت.

وی پس از استماع گزارش کار نهادهای قضایی کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد کارکرد این نهادها گفت: ایجاد رضایتمندی و آسودگی خاطر توده مردم مؤلفه‌ای است که باید همواره مدنظر دستگاه‌های قضایی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استان کرمانشاه در جغرافیای استراتژیک کشور گفت: تنوع طوایف و مذاهب و فرهنگ‌ها و همچنین هم مرزی این استان با منطقه‌ای از کشور عراق که کانون تولید بحران است، از جمله عللی است که باید با نگاهی ویژه مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی با تأکید بر حفظ حقوق آحاد مردم در دستگاه قضا گفت: کرامت انسانی شهروندان ما ایجاب می‌کند که امنیت روانی، سلامت اجتماعی و همچنین آسایش روحی آن‌ها فراهم باشد و صیانت از این کرامت انسانی و تبعات آن به عنوان وظیفه‌ای مقدس برای قوه قضائیه مطرح است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام اسلامی ما بر اساس دو عنصر اساسی حق و عدل پایه گذاری شده است و به همین خاطر نیز اولویت ما در دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور این است که مطالبه حقانیت و عدالت را بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای مجدانه پیگیری کنیم.

وی با اشاره به ثواب الهی اجرای حدود الهی افزود: دستگاه قضایی بدون توجه به تبلیغات منفی رسانه‌های غربی، به اجرای عدالت اسلامی اهتمام خواهد ورزید و در این مسیر از رعایت انصاف و دقت نیز غافل نخواهد شد.

تسلیم هیاهوسالاری استکبار جهانی نمی‌شویم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جلسه پیش روی شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و احتمال تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی در این شورا گفت: نظام سلطه در مسیری که بر علیه ملت ایران انتخاب کرده است، به دنبال ایرادگیری از قانون مجازات اسلامی است.

وی افزود: این در حالی است که مفاد این قانون برخاسته از امری است که مورد احترام و باور ملت ایران است.

پورمحمدی در پایان گفت: فرهنگ، باور و اعتقادات مشترک آحاد ملت ایران ایجاب می‌کند که بدون تسلیم شدن در برابر هیاهو سالاری و تبلیغات منفی استکبار جهانی، در برابر تخلفات و جرایمی که اتفاق می‌افتد، مجازات‌های اسلامی را قاطعانه و البته با درایت و هوشمندی اعمال کنیم.

