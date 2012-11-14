65 درصد مردم شیروان در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند

حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای شروع ثبت نام طرح پزشک خانواده تا 24 آبان ماه، از جمعیت 88 هزار نفری شیروان، 65 درصد مردم این شهر در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند.

وی اظهارداشت: بر این اساس تا امروز 16هزار و 600 خانوار با جمعیت 55 هزار نفر، با مراجعه به مراکز بهداشت آمادگی خود را برای شرکت در این طرح اعلام و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نموده اند.

زارع افزود: در حال حاضر تعداد 30 پزشک در این طرح متقاضی همکاری هستند.

شیروان با جمعیتی بالغ بر 157 هزار نفر به عنوان دومین شهر بزرگ استان محسوب می شود.

تاکنون بیش از 190 هزار نفر از مردم شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین در خراسان شمالی در طرح پزشک خانواده شهری ثبت نام کرده اند.