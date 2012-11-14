مضجع مطهر حضرت عباس(ع) غبار روبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد صافی نماینده آیت الله سیستانی و تولیت آستان مقدس حضرت اباالفضل(ع) با جمعی از خدام و کارگزاران حرم حضرت عباس(ع) به محل استقرار آیت الله العظمی نوری همدانی حاضر شدند و از این مرجع تقلید دعوت کردند تا جهت غبار روبی مضجع شریف حضرت اباالفضل العباس(ع) رهسپار کربلا شوند.



آیت الله نوری همدانی و هیئت همراه با حضور در شهر کربلا با استقبال روحانیون، مردم و کارگزاران حرم حضرت اباالفضل(ع) قرار گرفتند و پس از آن، به دست این استاد حوزه علمیه قم، قفل درب ضریح مطهر حضرت عباس(ع) گشوده شد و آیت الله نوری همدانی برای غبار روبی وارد ضریح شد.



وی پس از ورود به ضریح، ضمن اقامه نماز و مشارکت در غبار روبی در خصوص جایگاه شخصیت حضرت ابالفضل العباس(ع) گفت: حضرت عباس(ع) جایگاه رفیعی از علم، ادب، شجاعت و ایثار و بصیرت و از خود گذشتگی دارند که همه اینها برای ما درس است.



این مرجع تقلید اذعان داشت: حضرت ابالفضل(ع) فداکاری‌های بسیاری انجام دادند و جان خود را در راه اسلام و امام حسین(ع) گذاشتند.



آیت الله نوری همدانی با اشاره به ارادت مردم ایران به حضرت اباالفضل(ع) افزود: در دوران دفاع مقدس چه بسیار افرادی بودند که از ایشان تاسی گرفته و فاتح الفتوح شدند و امروز نیز چه بسیار جوانانی که در ماه محرم شور حسینی به پا می دارند.



شایان ذکر است در پایان این مراسم معنوی پرچم سرخ گنبد حرم حضرت ابالفضل(ع) به آیت الله نوری همدانی اهدا شد.