گسترش فولاد در اندیشه تداوم صدرنشینی و شکست ناپذیری

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور بعد از ظهر فردا با انجام 14 دیدار از دو گروه سپری می شود که در یکی از بازیهای مهم گروه الف تیم گسترش فولاد تبریز پذیرای تیم شهرداری اراک خواهد بود.

تیم گسترش فولاد که تنها تیم بدون شکست در بین 28 تیم حاضر در گروه لیگ دسته اول باشگاه های کشور است، در 9 هفته سپری شده از فصل جاری هرگز نتیجه ای نگرفته که باب میل فوتبال دوستان تبریز نباشد.این تیم مدعی و قدرتمند در سایه تفکرات فنی رسول خطیبی و بهره مندی از بازیکنانی تاکتیک پذیر، توانسته صدر جدول گروه الف این رقابتها را به نام خود ثبت کند.



بی گمان گسترشی ها در مصاف فردا نیز همچون دیدارهای قبلی با وجود بازی کردن در بیرون از خانه، به کسب سه امتیاز فکر خواهد کرد و البته از این تیم انتظاری غیر از این هم نمی رود.

آبی پوشان تبریز هم اکنون با 19 امتیاز بالاترین خانه جدول را از آن خود دارند اما پنج تیم مدعی دیگر در تعقیب شاگردان خطیبی هستند.

تیم نفت مسجد سلیمان که چند هفته ای صدرجدول را به کسی تعارف نمی کرد، سرانجام هفته گذشته تسلیم گسترش فولاد شد اما با این وجود اکنون جدی ترین رقیب تبریزی ها، همین تیم نفت رده دومی است.

با نگاهی به بازیهای این هفته سایر مدعیان و بالانشینان جدول، اهمیت دیدار گسترش فولاد در خانه تیم شهرداری اراک مشخص می شود. از این رو شکست تیم گسترش فولاد در اراک حتی می تواند موجبات سقوط تا رده چهارم جدول را به دنبال خواهد داشت.

بازیهایی که نتیجه آنها برای تیم گسترش فولاد اهمیت دارد، دیدار های همزمان نفت مسجد سلیمان با مس سرچشمه، نساجی مازندران با شاهین بوشهر و الوند همدان با استقلال اهواز است.بر این اساس تیم نفت مسجد سلیمان 18 امتیازی در خانه خود بایستی با تیم مس سرچشمه 17 امتیازی مصاف کند.

برد تیم "زوران اسمیلسکی" در این بازی می تواند نفت را 21 امتیازی کند و در سوی مقابل پیروزی مسی ها در خانه حریف، امتیاز 20 را مقابل نام آنها در جدول قرار خواهد داد.در دیدار نساجی رده سومی و شاهین رده هشتمی نیز نتیجه دلخواه برای گسترش فولاد، برد میهمان بوشهری است که طی آن نساجی 17 امتیازی و مدعی را فعلا از بالای جدول دور خواهد کرد و تیم شاهین را به امتیاز 14 خواهد رساند.

اما سومین مصافی که نیم نگاه خطیبی و شاگردانش به آن بازی خواهد بود، پیکار خانگی تیم 16 امتیازی الوند همدان برابر تیم پایین جدولی استقلال اهواز خواهد بود.

این بازی اگر مساوی شود، به نفع دو تیم تبریزی است نه فقط گسترش فولاد! چراکه تیم استقلال اهواز اگرچه یک امتیاز می گیرد، اما دو امتیاز نیز از دست می دهد و این فرصت را برای ماشین سازان مهیا می کند تا با برتری برابر گل گهر سیرجان، فانوس گروه را به اهوازی ها بدهند و در سوی دیگر تیم گسترش فولاد نیز از رسیدن احتمالی همدانی ها به صدر جدول در امان می ماند.

با این تفاسیر تیم گسترش فولاد در صورتیکه از خانه حریف اراکی اش سه امتیاز بگیرد، شاید چندان توجهی به سایر نتایج نداشته باشد و همین که توانسته به صدرنشینی اش ادامه دهد، برایش کافی باشد به همین علت می توان گفت که جدیت خطیبی و شاگردانش در مصاف با شهرداری اراک برای کسب سه امتیاز خواهد بود تا با خیالی راحت نه تنها در بالاترین خانه جدول گروه الف باقی بمانند، بلکه به شکست ناپذیری خود تا پایان هفته دهم نیز تداوم دهند.

دیدار تیمهای شهرداری اراک و گسترش فولاد تبریز از چارچوب بازی های هفته دهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور، از ساعت 14:15 فردا پنجشنبه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به انجام خواهد رسید.

محمود نصیرپور