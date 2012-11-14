جشن اهدای کتاب به مدارس شهر قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن اهدای کتاب به مدارس شهر قرچک صبح وعصر چهارشنبه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور جعفر کاظمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین و هوشنگ کولیوند رئیس آموزش و پرورش قرچک به همراه اعضای شورای و معاونان اداره آموزش و پرورش قرچک در مدارس حضرت زینب(س) و شهید ستاری و استعدادهای درخشان شهید بهشتی قرچک برگزار شد.

مسئولان با حضور در این مدارس به دانش آموزان این آموزشگاه ها، یک جلد کتاب اهدا کردند تا دانش آموزش کتابها را به کتابخانه مدرسه خود اهدا کنند.

جعفر کاظمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین در این مراسم با اشاره به اهداف دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ نرم به فیلمها و مقالات تهیه شده در رسانه های استکباری علیه مقدسات اسلامی اشاره کرد و گفت: دانش آموزان باید با مطالعه کتابهای دینی و علمی مناسب، روز به روز آگاهی و معرفت خود را افزون کرده و خود را برای اداره جامعه اسلامی آماده کنند.

سرانه پایین مطالعه در کشور

رئیس آموزش و پرورش قرچک نیز در این مراسم در سخنانی کوتاه با اشاره به سرانه پایین مطالعه در کشور و همچنین اهمیت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین جوانان و مردم، از رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در اهدای کتاب به مدارس این منطقه تقدیر و تشکر کرد.

هوشنگ کولیوند افزود: کتاب در زندگی ما اهمیت زیادی دارد و در تعالیم اسلامی نیز کتاب وسیله رسیدن انسان به کمال است.

وی ادامه داد: ما می دانیم که امروزه با موانع توجه بسیاری روبه رو هستیم نه فقط حضور مسلط تلویزیون بلکه فعالیت های بی پایان بعد از مدرسه تکالیف مدرسه و... زندگی بچه ها را پر کرده و درعین حال باید بتوانیم خواندن و کلمات و ادبیات را برای بچه ها سرگرم کننده و جذاب کنیم.

گفتنی است، دانش آموزان در این مراسم با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از جمله اجرای سرود و قرائت مقاله و... روز کتاب و کتابخوانی را جشن گرفتند و در پایان مراسم مسئولان حاضر در مراسم به تمامی دانش آموزان آموزشگاه یک جلد کتاب اهدا کردند.