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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

امدادرسانی به 18 نفر گرفتار آمده در کولاک در محور مائین بلاغ تکاب

امدادرسانی به 18 نفر گرفتار آمده در کولاک در محور مائین بلاغ تکاب

ارومیه - خبرگزاری مهر: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر تکاب، 18 نفر از اعضای پنج خانوار را که گرفتار برف و کولاک شده بودند ظهر چهارشنبه امداد رسانی کردند و آنها را اسکان اضطراری دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد به دنبال ریزشهای جوی که چند روز گذشته در محور مائین بلاغ تکاب آغاز و به 30 سانتی متر رسیده و با توجه به وزش باد شدید و بروز کولاک گرفتار شده بودند.

ارتفاع برف در گردنه مائین بلاغ محور تکاب - شاهین دژ به 30 سانتی متر رسیده ولی بر اساس اعلام رئیس اداره راه و شهرسازی تکاب، با وجود تداوم بارش برف، تردد در این محور همچنان ادامه داشته و گروه های راهداری مستقر در این محور از روز گذشته در حال برف روبی و پاکسازی هستند.

مرکز مدیریت راه های آذربایجان غربی اعلام کرد: رانندگانی که قصد تردد در محورهای این شهرستان را دارند خواست خودروهای خود را به زنجیرچرخ و دیگر امکانات ایمنی مجهز سازند.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی آذربایجان غربی شهرستان پلدشت را با دمای هوای 10 درجه بالای صفر گرمترین منطقه و شهرستان چالدران با دمای هوای صفر درجه سردترین شهر استان طی 24 ساعت بود.

طی روز گذشته بیشترین میزان بارش به میزان 20 میلیمتر در شهرستان سردشت گزارش شده است.

کد مطلب 1744145

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