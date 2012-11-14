ُسالن ها بین هیئت های ورزشی استان البرز به درستی توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوانمردی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و اعضای هیئت کبدی استان البرز، اظهار داشت: توزیع سالن های ورزشی استان البرز باید بین هیئت های ورزشی استان به درستی صورت گیرد.



وی ادامه داد: برخی از هیئت ها از سالن ورزشی برای تمرینات خود محروم و برخی دیگر نیز چند سالن در اختیار دارند بنابراین توزیع باید عادلانه صورت گیرد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز انتقاد کرد: توزیع درستی در سالن های ورزشی موجود استان صورت نگرفته است.

جوانمردی در بخش دیگری از سخنرانی خود، اضافه کرد: در استان البرز هر دستگاه و ارگانی به صورت جزیره ای دارای بخش ورزش است که باید ساماندهی شود.



مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز تصریح کرد: تهیه سند برای ورزش استان البرز 5 ماه زمان می خواهد ولی اطلاعات پایه ای فضای ورزشی و نیروی انسانی را باید بتوانیم دسته بندی کنیم.

