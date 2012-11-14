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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

جوانمردی:

ُسالن ها بین هیئت های ورزشی استان البرز به درستی توزیع شود

ُسالن ها بین هیئت های ورزشی استان البرز به درستی توزیع شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز تاکید کرد: توزیع سالن بین هیئت های ورزشی استان البرز باید به درستی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوانمردی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و اعضای هیئت کبدی استان البرز، اظهار داشت: توزیع سالن های ورزشی استان البرز باید بین هیئت های ورزشی استان به درستی صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی از هیئت ها از سالن ورزشی برای تمرینات خود محروم و برخی دیگر نیز چند سالن در اختیار دارند بنابراین توزیع باید عادلانه صورت گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز انتقاد کرد: توزیع درستی در سالن های ورزشی موجود استان صورت نگرفته است.

جوانمردی در بخش دیگری از سخنرانی خود، اضافه کرد: در استان البرز هر دستگاه و ارگانی به صورت جزیره ای دارای بخش ورزش است که باید ساماندهی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز تصریح کرد: تهیه سند برای ورزش استان البرز 5 ماه زمان می خواهد ولی اطلاعات پایه ای فضای ورزشی و نیروی انسانی را باید بتوانیم دسته بندی کنیم.
 

کد مطلب 1744149

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