ترکیب تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ یک تغییر نسبت به دیدار با کره

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان درحالی به دیدار ازبکستان می‌رود که "کارلوس کی‌روش" به دلیل محرومیت مسعود شجاعی به جای این بازیکن از محمدرضا خلعتبری در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرده است.

- ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان به شرح زیر است:

سیدمهدی رحمتی، مهرداد پولادی، پژمان منتظری، سیدجلال حسینی، خسرو حیدری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، محمد نوری، اشکان دژآگه، رضا قوچان نژاد و محمدرضا خلعتبری.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در چارچوب هفته ششم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 20 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.