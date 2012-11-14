"اوضاع سوریه" با حضور کارشناسان آلمانی در مهر بررسی شد

ر این نشست که در خبرگزاری مهربر گزار شد دکتر "فولکر پرتز" رئیس بنیاد علم و سیاست آلمان (SWP) و کارشناسان حوزه های مختلف این مرکز ضمن تشریح وضعیت سوریه در مورد آینده تحولات این کشور به گمانه زنی پرداختند.

در این نشست دکتر پرتز با اشاره به شروع اعتراضات داخلی سوریه در 19 ماه پیش، از وخامت وضعیت این کشور به مرور زمان سخن گفت. به گفته وی در حال حاضر سوریه شاهد نزاع خونین بین مخالفان مسلح و نیروهای ارتش است که ادامه این وضعیت به کشته شدن شمار بیشتری از هر دو طرف می انجامد.

پرتز تاکید کرد طولانی شدن بحران سوریه و افزایش قربانیان درگیری های داخلی این کشور موجب پیچیدگی بیشتر اوضاع و دشواری یافتن راه حل دیپلماتیک می شود.

در ادامه دکتر "موریل اسبورگ" کارشناس مسائل سوریه بنیاد SWP با تاکید بر این که سوریه هیچ راه دیگری بجز مذاکره و راه حل سیاسی ندارد اظهار داشت: ایران نیز علاقمند به حل بحران سوریه از همین طریق است.

وی افزود: با این حال ادامه درگیری ها دستیابی به چنین راه حلی را دشوار کرده است. به اعتقاد این کارشناس مشکل اصلی سوریه این است که وضعیت این کشور اکنون با توجه به عملکرد نظامی هر دو طرف درگیر پیچیده شده و به این پیچیدگی با پشتیبانی های خارجی که هر یک از آنها دریافت می کنند، افزوده شده است.

دکتر اسبورگ یادآور شد با توجه به حمایت خارجی از دولت سوریه و گروه مخالفان، هریک از آنها بدنبال پیروزی در درگیری بوده و نمی خواهد به عنوان بازنده شناخته شود.

"یان روس" دبیر بین الملل هفته نامه "دی سایت" آلمان دیگر کارشناس شرکت کننده در این نشست ضمن محکوم کردن خشونت به کار گرفته شده از سوی طرفین درگیر سوریه گفت: مسئله مهم این است که اگر مردم کشوری هیچ راهی برای تغییر مسالمت آمیز نظام آن نداشته باشند، خواه ناخواه حرکت اعتراضی آنان به حرکتی انقلابی و خشونت بار تبدیل می شود.

وی افزود: این امر بیشتر از هر کس به دولت آن کشور مربوط می شود که اجازه اعتراض مسالمت آمیز را داده و به خواسته مردم توجه کند.

در بخش دیگری از این نشست دکتر "گیدو اشتاینبرگ" در تشریح علت توجه بیش از حد غرب به تحولات سوریه و در مقابل بی توجهی به اعتراضات مردمی بحرین گفت: باید توجه کرد که بین این دو کشور تفاوت های بسیاری وجود دارد؛ اول این که سوریه اقدام به مقابله با تجهیزات سنگین با مخالفان کرده و حتی برخی مناطق شهری را بمباران می کند، این مسئله باعث شده درگیری های سوریه تلفات بی شمار داشته باشد. در حالی که سرکوب مخالفان در بحرین به این گستردگی نیست.

اشتاینبرگ با بیان این که سرنوشت هر دیکتاتوری این است که باید از راس قدرت کنار برود یادآور شد هیچ موضوعی نمی تواند به کار گیری خشونت توسط دولت علیه مخالفان را توجیه کند، چه در سوریه و چه در بحرین. وی افزود: در بحثهای سیاسی در مورد استانداردهای دوگانه سخن گفته می شود و برای این مسئله نوع رویکرد به سوریه و بحرین را مطرح می کنند. در مورد بحرین باید گفت این کشور برای آمریکا بخاطر پایگاه نظامی اش اهمیت ویژه ای دارد.



همچنین فشارهایی از جانب عربستان وجود دارد چرا که ریاض مسئله بحرین را در ارتباط با شیعیان و ایران دانسته و از دست رفتن بحرین را به منزله پیروزی این دو جبهه ارزیابی می کند. این در حالی است که دیگر کشورهای انقلابی منطقه مانند تونس و مصر از چنین اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردار نیستند.

در بخش پایانی نشست بررسی وضعیت سوریه دکتر "فولکر پرتز" با مقایسه وضعیت این کشور با لیبی بیان داشت: تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد اول این که بخاطر مخالفت های روسیه و چین با قطعنامه های شورای امنیت، مجوزی از سوی این شورا برای مداخله خارجی وجود ندارد. دلیل دیگر این است که لیبی بخاطر وضعیت جغرافیایی هدف آسانی برای اقدام نظامی بود اما هم مرز بودن سوریه با کشورهای بی شمار، مداخله نظامی را دشوار می کند.

وی افزود: این در حالی است که حمایت های منطقه ای از سوریه وجود دارد و کشورهایی مانند ایران و روسیه در جبهه حامیان این کشور قرار دارند. همچنین در لیبی ما شاهد آزادسازی بنغازی و استقلال عمل مخالفان بودیم که با حمایتهای غرب به تضعیف دولت قذافی و سقوط طرابلس انجامید. در حالی که وضعیت سوریه اینگونه نیست.