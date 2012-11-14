60 درصد جرائم سرقت آذربایجان غربی مربوط به کلانشهر ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز علیزاده عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری های وضعی، امنیتی و انتظامی استان اظهار داشت: طبق اعلام نیروی انتظامی جرم سرقت از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: 22 درصد این جرایم مربوط به سرقت از داخل خودرو و 21 درصد نیز مربوط به سرقت از اماکن دولتی و خصوصی است.

در ادامه کاهش هزینه جرائم و پیشگیری از وقوع آنها به ویژه جرم سرقت در استان در جلسه کارگروه پیشگیری های وضعی، امنیتی و انتظامی استان مورد بررسی قرار گرفت .

همچنین در این نشست، راهکارهای لازم برای حضور محسوس و غیرمحسوس پلیس در مناطق آلوده و جرم خیز، نصب دوربینهای مداربسته در مناطق جرم خیز و ایجاد بانک اطلاعات مجرمین با توجه به اینکه 60 درصد سارقان استان جزو سارقان سابقه دار هستند نیز مورد بررسی شد.

ساماندهی ضایعات فروشی ها، افزایش تجهیزات ایمنی در طلا فروشی ها به ویژه در طلافروشی های حاشیه شهر ارومیه، الزام نصب دوربین مداربسته در مجتمع های تجاری، پاساژها و فروشگاه های بزرگ، همچنین رفع موانع موجود بر سر نصب دوربین های مداربسته در بازار قدیمی ارومیه همچنین لزوم مراقبت و نظارت بر ساختمان های نیمه کاره از جمله مواردی بود که برای کاهش زمینه وقوع جرم سرقت در آنها مورد بحث و بررسی اعضای کارگروه قرار گرفتند.