فیلمسازان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره بام ایران حائز رتبه های برتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره "شریف اسلامی" با فیلم "آخر شاهنامه" تندیس جشنواره و جایزه بهترین کارگردانی در بخش مستند را کسب کرد.

فیلم "آخر شاهنامه" پیش از این در ششمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت تقدیر ویژه هیئت داوران در بخش آیینی و دینی را کسب کرده بود.

همچنین این فیلم مستند در چهل و هشتمین جشنواره منطقه سینمای جوان، عنوان بهترین فیلم مستند جشنواره را از آن خود کرده بود.

فیلم مستند آخر شاهنامه از تولیدات فاخر شبکه استانی دنا و سیمای مراکز استانی است که به زوال آیین کهن شاهنامه خوانی در ایلات و عشایر می پردازد.

همچنین در بخش فیلمهای داستانی جشنواره بام ایران نیز فیلم "عروس جمعه" به کارگردانی "محمد سلیمی راد" از کهکیلویه و بویراحمد تندیس بهترین فیلم کوتاه داستانی را دریافت کرد.

این فیلم نیز روایتی از یکی از سنتهای عروسی در کهگیلویه و بویراحمد است.

جشنواره فیلم کوتاه بام ایران از 22 تا 24 آبان ماه جاری در شهرکرد برگزار شده بود.