به گزارش خبرنگار مهر، محبوب زارع عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: بارندگی‌ های اخیر در استان هرچند که در برخی مناطق بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد موجب جریان سیل و یا طغیان رودخانه ها نشده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی از استانهای سیل خیز کشور به شمار می رود افزود: این بارندگیها تنها در برخی از شهرستان ها موجب آبگرفتگی خیابان ها و معابر شد.

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی اضافه کرد: بارش های اخیر موجب بالاآمدن سطح آب رودخانه های استان شده و کشاورزان را برای داشتن سالی پربار امیدوار کرده است.

زارع یاد آور شد: بیشترین میزان بارندگی در آذربایجان غربی با 70 میلی متر مربوط به منطقه کهریز ارومیه و کمترین آن با 28 میلیمتر مربوط به شهرستان پلدشت است.

بارش‌ های اخیر در آذربایجان غربی از روز یکشنبه آغاز و بر اساس اعلام هواشناسی تا اواخر امروز ادامه خواهد داشت.

با توجه به شرایط خاص کوهستانی آذربایجان غربی، 25 نوع از حوادث طبیعی کشور در استان رخ می‌دهد که سیل و زلزله تاکنون بیشترین آمار خسارات را در این استان داشته است.