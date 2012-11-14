اجرای طرح هادی در 30 روستای شهرستان ری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نخعی افزود: از مجموع 96 روستای فعال در شهرستان ری، برای 70 روستا نیز طرح هادی تهیه شده و طرح هادی در روستاهایی اجرا می شود که بالای 100 خانوار جمعیت داشته باشند و در صورت ابلاغ، نسبت به اجرای طرح هادی در روستاهای با جمعیت کمتر از 100خانوار نیز اقدام خواهد شد.

وی طرح هادی روستایی را شامل سواره رو، زیرسازی پیاده رو ها، آسفالت، جمع آوری آبهای سطحی، جدول گذاری، اجرای مبلمان در سطح معابر روستایی عنوان کرد و افزود: امسال اجرای طرح هادی روستایی از محل تملک دارایی در هفت روستای شهرستان ری با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 568 میلیون ریال اجرا شده است.

اولین جلسه گروه های دبیران و هنرآموزان در شهرستان پاکدشت برگزار شد

اولین جلسه از جلسات گروههای دبیران و هنرآموزان شهرستان پاکدشت برگزار شد.

اولین دوره از جلسات گروه های مختلف درسی دبیران و هنر آموزان دبیرستانها و هنرستانهای تابعه در سال تحصیلی 92-1391 به همت معاونت و کارشناسی گروههای آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت در 23 گروه درسی و در 9 مکان، از جمله اداره و تعدادی از مدارس از قبل مشخص شده، برگزار شد.

معاون آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش پاکدشت در این زمینه گفت: تشریح آئین نامه های آموزشی، به ویژه در موضوع تخصصی نمرات مستمر، ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر پیرامون امتحانات نوبت اول، تبادل تجربیات ارزنده همکاران عزیز، نقد و بررسی کتب درسی و تقدیر و تشکر از همکاران فعال و سرگروه های آموزشی برتر سال تحصیلی گذشته از جمله اهداف برگزاری این نشستها بود.

غلامعلی خانی افزود: در حاشیه این نشستها ریاست آموزش و پرورش پاکدشت و اعضای شورای معاونین اداره از روند برگزاری نشستهای مذکور بازدید کردند.

وی یادآور شد: نشست گروه های مختلف درسی دبیران مدارس راهنمایی، یکشنبه 28 آبان ماه 1391 برگزار می شود.

اماکن مذهبی منطقه 19 برای برگزاری مراسم عزاداری محرم ایمن سازی شد

نشست مشترک کمیته های درون و برون سازمانی ستاد مدیریت بحران با هیئت رئیسه تکایای شهرداری منطقه 19 به منظور بررسی راهکارهای پیشگیری و ایمن سازی مساجد و تکایا در ماه محرم برگزار شد.

در این همایش که ائمه جماعت مساجد و دبیران شورایاری محلات 13 گانه نیز حضور داشتند، محمد باقر علیزاده دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه برقراری نکات ایمنی در اماکن مذهبی را لازمه مشارکت شهروندان با آرامش خاطر در مراسم سوگواری دانست و گفت: به همین منظور ستاد مدیریت بحران این منطقه راهبردهایی را اندیشیده است که اجرای آنها در ماه محرم تداوم خواهد داشت.

به گفته وی به منظور تأمین نظم و امنیت شهروندان برای برگزاری مراسم عزاداری، مأموران نیروی انتظامی دسته های عزاداری را هر شب همراهی می کنند تا مانع از ایجاد موارد مخل آسایش و بی نظمی شوند.

همچنین طبق هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت، نظارت لازم درخصوص استفاده هیئت ها و مساجد از ظروف یکبار مصرف بهداشتی به شکل منظم صورت می گیرد تا مشکلی در توزیع نذورات و سلامت شهروندان ایجاد نشود.

علیزاده آموزش نکات ایمنی در قالب برگزاری کلاسهای آموزشی و نصب پوستر در مساجد و نیز کنترل کپسولهای آتش نشانی نصب شده در آنها را از دیگر اقدامات انجام شده برای تأمین امنیت اماکن مذهبی اعلام کرد.

به گفته وی در ماه محرم نمازگزاران بین نماز مغرب و عشاء نکات آموزشی لازم را درخصوص مقابله با حوادث طبیعی و رخدادهای ناشی از آن توسط ستاد مدیریت بحران منطقه دریافت می کنند به طوری که روزانه این برنامه در 4 مسجد و تکیه سطح منطقه اجرا خواهد شد.