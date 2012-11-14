نمایشگاه مردم شناسی در بوکان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه تا آخر آبان ماه سال جاری دایر است افزود: در بخش مردم شناسی این نمایشگاه، مجسمه های دست ساز آقای رحمان زاده که از اهالی بوکان می باشد، به نمایش درآمده که مسیر فعالیت های جوامع روستایی در عرصه های کشاورزی، کفن و دفن، خوراک و پوشاک را نشان می دهد.

وی با اعلام اینکه این هنرمند ماکتی از اثر تاریخی جهانی تخت سلیمان، مسجد حمامیان بوکان و قلعه سردار این شهر ساخته است، اظهار داشت: با همت اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان، 40 غرفه صنایع دستی در زیربنایی به مساحت حدود 300 متر بنا شده است که بیش از 40 نفر در آن به عرضه محصولات خود می پردازند.

سپهرفر گفت: حمایت از صنایع دستی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از ضروریاتی است که باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی برگزاری این نمایشگاه را گام مهمی در جهت صیانت از آداب، رسوم مناطق مختلف کشور و آشنایی بیشتر نسل جوان با نسل گذشته دانست.