همایش ملی تولید گیاهان با منشاء روغنی در بجنورد به پایان رسید

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی که صبح چهارشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد آغاز شده بود، لحظاتی پیش با معرفی چهار مقاله برتر به کار خود پایان داد.

وی با بیان اینکه تا پایان مهلت ارسال مقالات، در مجموع 228 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که پس از داوری مقالات 140 مقاله برای ارائه در همایش انتخاب شدند، افزود: 140 مقاله مذکور در این همایش به صورت پوستر ارائه شد و علاوه بر آن شش سخنران کلیدی نیز مقالات خود را به صورت سخنرانی در همایش ارائه کردند.

خسرویار اظهار داشت: در پایان این همایش دو مقاله در بخش پوستر و دو مقاله نیز در بخش سخنرانی به عنوان مقالات برتر دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: مقالات برتر این همایش در فصلنامه کشاورزی "پویا" به چاپ خواهند رسید.

این مسئول اضافه کرد: علاوه بر ارائه مقالات، در حاشیه این همایش دو ورک شاپ ورمی کمپوست و ریزمغذی ها نیز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در خصوص گیاهان روغنی، تبادل اطلاعات علمی و یافته‌های جدید، بررسی مشکلات و چالش‌ها و جستجوی راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات حوزه دانه‌های روغنی برگزار شد.

محورهای اصلی این همایش به نژادی، به زراعی، گیاهپزشکی، مدیریت و تعاون و صنایع تبدیلی اعلام شده بود اما هر کدام از این محورها دارای بخش‌ها و محورهای فرعی دیگری نیز بودند.