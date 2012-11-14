تساوی بدون گل ایران و ازبکستان در نیمه اول/ داور این بار علیه ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 20 امروز چهارشنبه با دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان پیگیری شد. نیمه اول این بازی که در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد به تساوی بدون گل انجامید.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمان در دقیقه 12 توسط محمد نوری به گل رسید اما کمک داور به اشتباه این گل را آفساید اعلام کرد. این اتفاق در حالی رقم خورد که در دیدار رفت ، داور مسابقه گل سالم ازبکستان را نگرفت.

قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان برعهده "علی البدواوی" از امارات است. او در نیمه اول این بازی به اشکان دژآگه از تیم ایران و "عزیزبیک حیدروف" از تیم ازبکستان کارت زرد نشان داد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با ترکیب سیدمهدی رحمتی، مهرداد پولادی، پژمان منتظری، سیدجلال حسینی، خسرو حیدری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، محمد نوری، اشکان دژآگه، رضا قوچان نژاد و محمدرضا خلعتبری به مصاف ازبکستان رفته است.