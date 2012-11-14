اجرای یک نمایش از گلستان در جشنواره منطقه ای چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش لباسی برای مهمان، منتخب بیست و سومین جشنواره تئاتر استان گلستان است که به عنوان تنها نماینده نگارستان ایران، در این جشنواره حضور دارد و با گروه هایی از استانهای کرمان، یزد، هرمزگان، خراسان شمالی و جنوبی رقابت می کند.

قصه این نمایش، داستان دختری است که قصد رفتن به یک مهمانی را دارد. که به همراه خدمتکارش که او را برای آماده شدن همراهی می کند، آماده می شود و قصد خروج از منزل را دارد که متوجه نمی شود و نمی داند که به کجا و به کدام میهمانی می خواهد برود.

این نمایش را مبینا کلبادی کارگردانی کرده و کاری است از شهرستان بندرگز، که خود او به همراه زهرا احمدی در آن بازی می کنند.



همایش خانواده و روز مباهله در بندرگز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه در آموزه های دینی، هیچ بنایی، مستحکم تر از بنای خانواده نیست، گفت: که خانواده منشاء همه تحولات است.

غلامرضا منتظری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در همایش خانواده و روز مباهله در بندرگز گفت: در آموزه های دینی، هیچ بنایی، مستحکم تر از بنای خانواده نیست، چرا که خانواده منشاء همه تحولات است.



وی افزود: اگر به دنبال جامعه سالم و تاثیر گذار هستیم، باید پایه های اساسی جامعه را، از خانواده بنا کنیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: نقطه شروع هر تحول، در خانواده هاست و انسان بدون مدل استاندارد، سر به رفعت نمی کشد.