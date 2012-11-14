به گزارش خبرنگار مهر، میرجلال کاسیموف پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقه یک بازی جالب بود. جالب از آن جهت که هر دو تیم برای رسیدن به پیروزی تلاش می کردند.

وی با یادآوری اینکه شاگردانش در واپسین دقایق دیدار مقابل ایران عصبی بازی کرده و منتظر سوت پایان بازی بودند گفت: از همه هوادارانمان که از راه دور برای حمایت از تیم ملی ازبکستان به ورزشگاه آزادی آمده بودند تشکر می کنم. بدون شک بردن ایران قدرتمند در آزادی لذت بخش است که خوشبختانه با حمایت هواداران به این مهم رسیدیم.

"دوست ندارم در مورد تصمیمات داوری اظهارنظر کنم". کاسیموف با بیان این جمله در خصوص قضاوت دیدار ایران و ازبکستان گفت: ایران در طول 90 دقیقه شانس های گلزنی داشت اما در تاشکند اتفاقی عکس این رقم خورد و تیم ازبکستان سراپا حمله بود. در آن بازی داور گل صددرصد درست ما را مردود اعلام کرد و پیروزی را از ازبکستان گرفت.

وی داور را یک انسان معمولی خواند که می تواند اشتباه کند و خاطرنشان کرد: صددرصد باور داشتیم که می توانیم ایران را شکست دهیم. اگر در تهران مقابل این همه تماشاگر پرشور ایمان نداشته باشید که پیروز می شوید قطعا موفق نخواهید شد در کنار همه اینها شانس هم تعیین کننده است.