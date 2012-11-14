به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی پس از شکست یک بر صفر چهارشنبه شب تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان که در حضور نزدیک به 50 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی رقم خورد ضمن بیان این مطلب افزود: با این شکست کار سختی برای رسیدن به جام جهانی پیش رو داریم.

وی ادامه داد: با این حال اعتقاد دارم هنوز هم می توانیم به جام جهانی صعود کنیم. ما باید لبنان را در تهران شکست دهیم و قطر را در دوحه ببریم و بعد از آن در کره جنوبی برای مرگ و زندگی بجنگیم. هنوز شانس داریم اما برای رسیدن به جام جهانی کار بسیار سختی را پیش رو داریم.