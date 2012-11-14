  1. ورزش
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۲۲:۵۴

امید نمازی:

کار برای صعود به جام‌جهانی سخت شد/ باید در سئول برای مرگ و زندگی بجنگیم

کار برای صعود به جام‌جهانی سخت شد/ باید در سئول برای مرگ و زندگی بجنگیم

مربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست برابر ازبکستان گفت: هر چند کار تیم ملی برای صعود به جام جهانی سخت شد اما اعتقاد دارم می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی پس از شکست یک بر صفر چهارشنبه شب تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان که در حضور نزدیک به 50 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی رقم خورد ضمن بیان این مطلب افزود: با این شکست کار سختی برای رسیدن به جام جهانی پیش رو داریم.

وی ادامه داد: با این حال اعتقاد دارم هنوز هم می توانیم به جام جهانی صعود کنیم. ما باید لبنان را در تهران شکست دهیم و قطر را در دوحه ببریم و بعد از آن در کره جنوبی برای مرگ و زندگی بجنگیم. هنوز شانس داریم اما برای رسیدن به جام جهانی کار بسیار سختی را پیش رو داریم.

کد مطلب 1744252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها