ازبکستان ما را غافلگیر کرد/ احساسی بازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نوری بعد از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان تصریح کرد: ما روی نقطه قوت ازبکستان که ضربات کاشته و آزاد بود کار کرده بودیم ولی متاسفانه آنها ما را در روزی که شایسته باخت نبودیم غافلگیر کردند.

وی افزود: در این مسابقه فرصت‌های زیادی داشتیم ولی از این فرصت‌ها استفاده نکردیم. در بازی‌های حساس همین فرصت‌ها سرنوشت ساز است. وقتی گل نمی‌زنید روی یک ضربه کاشته هم گل دریافت خواهید کرد.

نوری در خصوص عملکرد تیم ملی بعد از دریافت گل خاطرنشان کرد: در اینکه ما ایرانی‌ها احساسی هستیم حرفی نیست. تیم ملی بعد از دریافت گل احساسی شد و تمام توپ‌ها را بلند روی دروازه ازبکستان ریختیم. البته منظور کارلوس کی‌روش با آوردن علیرضا عباسفرد این بود که از کناره‌ها سانتر کنیم ولی در این کار هم موفق نبودیم.

وی تاکید کرد: کارمان سخت شده است. چیزی که دست خودمان بود به ازبک‌ها دادیم. حالا باید قطر و لبنان را شکست بدهیم تا بازی آخر مقابل کره جنوبی برای صعود به جام جهانی بجنگیم.