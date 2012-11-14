به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو سیموئز پس از باخت یک بر صفر تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ازبکستان با بیان این مطلب افزود: یک ماه پیش پس از برتری مقابل کره جنوبی گفتم که در فوتبال برد همه چیز است و امشب این حرف من ثابت شد.

وی افزود: شما در فوتبال در یک ثانیه می توانید به همه چیز برسید و در عین حال همه چیز را از دست بدهید. فوتبال خیلی بی رحم است و یک تیم احتمال دارد در روزی که خیلی هم خوب بازی می کند تن به شکست دهد.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن تاکید بر اینکه بازیکنان این تیم نمایشی خوب مقابل ازبکستان داشتند گفت: مقابل این تیم خیلی خوب بازی کردیم اما به یک دلیل جرقه پیروزی زده نشد و آن هم این بود که بازیکنان بعد از 10 دقیقه حمایت لازم را از هم نداشتند و حرکاتی که باید را انجام ندادند.

سیموئز خاطرنشان کرد: تیمی که در خانه 5 امتیاز از دست می دهد شرایط سختی برای صعود به جام جهانی دارد. با این نتایج کار ما از این به بعد خیلی سخت خواهد بود.

وی در واکنش به خبرنگاری که در خصوص عدم حضور برخی بازیکنان در ترکیب تیم ملی سئوال می کرد گفت: اگر ما در این بازی پیروز می شدیم کسی از من در خصوص اینکه چرا فلان بازیکن بازی نمی کرد سئوال نمی کرد متاسفانه زمانی که شکست می خورید بهترین بازیکن شما نفری است که بازی نکرده است.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن یادآوری اینکه ملی پوشان فوتبال ایران به خوبی روی ضربات ایستگاهی، کرنر و شروع مجدد کار کرده بودند افزود: ما به بازیکنان مسئولیت هایی داده بودیم و از آنها خواسته بودیم که در زمان ضربات ایستگاهی و شروع مجدد پوشش خوبی داشته باشند اما متاسفانه این طور نشد.

"اگر بازیکنان در زمین تمام کارهایی که باید را انجام دهند همه بازیها صفر - صفر می شود" سمیوئز با بیان این جمله افزود: هنوز شانس صعود به جام جهانی برای ما وجود دارد گرچه کاری دشوار خواهیم داشت. ما در بازیهای آینده به هیچ عنوان خود را از پیش بازنده نمی دانیم.

وی افزود: بازیهای باقی مانده ما در مرحله انتخابی جام جهانی خردادماه سال آینده برگزار می شود و این درحالی است که حریفان تیم ایران در فروردین ماه یک بازی خود را انجام می دهند و ما با آگاهی از شرایط آنها به میدان خواهیم رفت.

این مربی در خاتمه تصریح کرد: اگر به هر دلیل نتوانستیم به صورت مستقیم به جام جهانی صعود کنیم در مرحله پلی آف با قدرت حاضر خواهیم شد. به هیچ عنوان دست نداریم چنین اتفاقی رخ دهد اما اگر به پلی آف رسیدیم از موقعیت های خود نهایت بهره را خوهیم برد.